La temeraria patada que sacó a Nico González del partido en Atlético de Madrid a días del amistoso de la Selección Argentina vs. Angola

Este sábado, el Atlético de Madrid logró imponerse por 2 a 0 ante el Sevilla de Matías Almeyda, con gran influencia de futbolistas que serán convocados para la Selección Argentina en la Fecha FIFA de noviembre. Julián Álvarez y Thiago Almada convirtieron los goles, Nico González y Gio Simeone fueron titulares y Nahuel Molina ingresó en el segundo tiempo.

Y si bien el rodaje en sus clubes es justo lo que necesita Lionel Scaloni de los futbolistas a convocar, en el caso de Nico González bien pudo haber sido contraproducente. El ex jugador de Argentinos Juniors tuvo tres chances claras de gol que no pudo convertir en el primer tiempo, y en la segunda parte fue víctima de una dura entrada por parte del francés Tanguy Nianzou.

La falta de Nianzou que sacó a Nico González del partido.

Nico se vio obligado a retirarse antes de terminar el partido con claras muestras de dolor y una renguera.

Así se retiró Nico González en Atlético de Madrid vs. Sevilla

Lógicamente, su evolución será un tema de gran interés para Lionel Scaloni y el futbolista será seguido de cerca, pensando en la lista de convocados que tendrá que presentar el seleccionador albiceleste para el amistoso vs. Angola del próximo 14 de noviembre.

Cuándo juega Argentina vs. Angola

El partido entre Argentina y Angola se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital del país africano. El compromiso todavía no tiene horario definido, pero un factor a tener en cuenta es que el país africano tiene 4 horas más que Argentina. Por ende, es probable que el amistoso se juegue por la noche angoleña y tarde argentina.

Según pudo saber BOLAVIP, la lista de convocados se presentará oficialmente el próximo miércoles 5/11, una vez terminada la fecha del fin de semana en el fútbol europeo y en plena disputa de una nueva jornada de competencia internacional para varios futbolistas argentinos que tienen participación en Champions League, Europa League y Conference League.