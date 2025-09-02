La última frase de Amorim a Garnacho antes que dejara Manchester United para fichar con Chelsea

Aunque el fichaje de Alejandro Garnacho con Chelsea se concretó recién en la última semana del mercado de pases europeo, su salida de Manchester United era cosa juzgada desde hace tanto tiempo como el que llevaba rota su relación con el entrenador Ruben Amorim tras sus explosivas declaraciones una vez finalizada la final de la Europa League de la pasada temporada, con derrota 1-0.

“Hasta la final jugué todas las jornadas ayudando al equipo, y hoy juego 20 minutos, no sé. La final influirá en mi decisión”, había manifestado el futbolista luego del encuentro disputado en el Estadio San Mamés de Bilbao, España, y plenamente consciente de que con esas palabras estaba firmando la sentencia definitiva por parte del DT.

Habiendo firmado ya un contrato de siete temporadas con Chelsea, asistido a su más reciente partido en Stamford Bridge y realizado la primera sesión de fotos oficiales con la camiseta de su nuevo equipo, Garnacho espera ahora tener pronto la oportunidad de hacer su estreno oficial a las órdenes de Enzo Maresca.

Mientras tanto, desde The Athletic se reveló la verdadera frase que Ruben Amorim lanzó al jugador después de sus declaraciones en Bilbao, que puso fin al diálogo entre ambos desde entonces: “Será mejor que esperes tener un buen agente este verano”, fueron las amenazantes palabras de un entrenador que sigue sin encontrar el rumbo en el inicio de una nueva temporada.

Chelsea presume de Garnacho en sus redes sociales. (Foto de Chelsea en X).

Mientras Chelsea se prepara para disputar la fase de liga de la Champions League y apuesta fuerte también a conquistar un título de Premier League que se le niega desde 2017, Manchester United ya fue eliminado de la Copa de la Liga de Inglaterra por el Grimsby Town de la League Two, cuarta división del fútbol británico, y solo cosechó un punto sobre 9 posibles en el inicio de la Premier.

Publicidad

Publicidad

Garnacho ya se entrena con Chelsea

Deseando poder hacer pronto su estreno con el equipo y favorecido por el parate de las competencias de clubes por el desarrollo de una nueva Fecha FIFA de selecciones, Alejandro Garnacho realizó este martes su primer entrenamiento a las órdenes de Enzo Maresca en Chelsea.

Tweet placeholder

Un ídolo Blue

Aunque Garnacho se ha encargado de dejar en claro que Cristiano Ronaldo es su máximo ídolo en el fútbol, también confesó su admiración por un futbolista que brilló con la camiseta del Chelsea: “Solía mirar la Premier League cuando era chico. Obviamente hinchaba por Chelsea, porque me gustaba mucho Eden Hazard”, reveló.

Publicidad