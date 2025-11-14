El desafío que lanzó Kylian Mbappé a Messi y Cristiano Ronaldo en la carrera por los mil goles: “Hay que intentar”

Kylian Mbappé volvió a ser figura destacada al servicio de la Selección de Francia, a la que aportó un doblete para la goleada 4-0 sobre Ucrania en el Parque de los Príncipes este jueves, para asegurar la clasificación al Mundial de 2026 como líder del Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA.

El delantero que fue compañero de Lionel Messi en PSG llegó así a los 400 goles oficiales en su carrera, objetivo que le tomó 537 partidos poder cumplir, repartidos entre el seleccionado galo, Mónaco, París Saint Germain y Real Madrid, donde milita en la actualidad.

Consultado respecto a su nueva marca, Mbappé se encargó sin embargo de dejar en claro que sus objetivos individuales son mucho más ambiciosos: “400 goles no es algo que impresiona a la gente. Si quieres estar en ese círculo que impacta a la gente, hay que meter 400 más”, manifestó.

En ese sentido, se refirió a una carrera de la que solo parecerían formar parte Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por llegar a los mil goles. El astro portugués, que ayer no pudo marcar en la derrota ante Irlanda, acumula 953 tantos. El crack argentino, que este mismo viernes jugará ante Angola, suma 894.

Kylian Mbappé quiere competir en la carrera a los mil goles. (Getty).

“Los mil goles es algo irreal, pero vamos a intentar lo irreal. Hay que intentarlo porque solo tenemos una carrera”, manifestó Kylian Mbappé, que le aportó a la Selección de Francia cinco goles en las cinco fechas que se llevan disputadas de las Eliminatorias UEFA.

Mbappé deja la concentración de Francia de manera anticipada

Kylian Mbappé no será parte de la visita de la Selección de Francia a Azerbaiyán el próximo domingo 16 de noviembre, en el cierre de las Eliminatorias UEFA. Consumada ya la clasificación al Mundial, el delantero regresará a Madrid de manera anticipada.

Según informó la Federación Francesa, el delantero sufrió una inflamación en su tobillo derecho, zona en la que ya venía arrastrando molestias. Con el permiso del seleccionado, recién se realizará pruebas médicas cuando esté de regreso en la Casa Blanca.

