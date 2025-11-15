Todos contra Mbappé: estalló la interna del vestuario de Francia por polémicos “privilegios permanentes”

Mientras la Selección de Francia celebraba su clasificación al Mundial 2026 con una contundente goleada ante Ucrania de la mano de Kylian Mbappé, la euforia se vio rápidamente opacada por una fuerte controversia interna que dejó al capitán en el ojo de la tormenta. La decisión del cuerpo técnico de liberar a su estrella del partido ante Azerbaiyán encendió la alarma en el vestuario, desatando una discusión pública sobre “privilegios permanentes” que recibiría Kiki.

El conflicto estalló luego de que la figura de Real Madrid, tras una actuación brillante con dos goles y una asistencia en el 4-0 sobre Ucrania, fuese enviado de vuelta a la capital española. El técnico Didier Deschamps decidió prescindir de sus servicios para cerrar las Eliminatorias en Bakú, alegando una supuesta molestia física.

Sin embargo, voces influyentes del fútbol galo aseguran que la medida generó un quiebre dentro del grupo. Jérome Rothen, reconocido conductor radial en RMC Sport, fue uno de los más críticos. “Se generó una sensación de privilegio permanente. El ambiente es de desgaste. Decisiones de este tipo generan distancia al interior del grupo“, remarcó Rothen, quien también afirmó que existe un profundo malestar entre los jugadores que, a pesar de acumular minutos y desgaste, deben cumplir con el compromiso, que ya tiene poca relevancia deportiva.

Bajo esa línea, el panelista fue categórico al señalar que la figura de Mbappé rompe el equilibrio interno, y advirtió: “Estoy convencido de que hay jugadores hartos de este trato de favor“. Esta tensión, según el exjugador, se mantiene a raya mientras los resultados son positivos, pero podría volverse “difícil de controlar” ante el primer traspié.

Mbappé, en el centro de una polémica en Francia (Getty Images).

Las voces que intentan bajarle el tono a la polémica

En contraposición, el debate también encontró defensores de la decisión. Emmanuel Petit, campeón mundial con Francia en 1998, intentó bajarle la espuma a la controversia, argumentando que se está “fabricando una controversia donde no la hay“, especialmente si la lesión del delantero es real.

Para Petit, la prioridad del cuerpo técnico debe ser la integridad física de los futbolistas, en un calendario cada vez más cargado. Por eso, se puso del lado de Deschamps y Mbappé. “Puede incomodar a alguien del plantel, pero estamos hablando del mejor jugador“, sentenció.

Con las voces externas dando vueltas, lo cierto es que la decisión de liberar a Mbappé le dio paso a un debate inesperado que recién podría resolverse el próximo año, cuando Francia se reencuentre en la fecha FIFA de marzo. Mientras tanto, las especulaciones de cara al Mundial 2026 no dejan de alarmar.

Datos clave

Francia goleó 4-0 a Ucrania con 2 goles de Kylian Mbappé .

goleó con de . Mbappé fue liberado del partido contra Azerbaiyán por supuestas molestias físicas.

fue liberado del partido contra por supuestas molestias físicas. Jérome Rothen denunció “privilegios permanentes” hacia Mbappé en el vestuario.

