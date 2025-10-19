Atlético de Madrid despejó dudas con Nico González tras su duro golpe vs. Osasuna

Nicolás González ni siquiera pudo terminar el primer tiempo del partido que inició con el Atlético de Madrid frente al Osasuna en el Estadio Metropolitano este sábado 18 de octubre bajo el marco de la novena fecha de LaLiga 2025/2026, a causa de un fuerte golpe que recibió en su cabeza en un choque con Valentin Rosier.

Ambos jugadores saltaron para disputar una pelota en el aire y sufrieron un impacto que los dejó a ambos tendidos en el césped del recinto rojiblanco por varios minutos. Como suele suceder en estos casos, por recomendación de la FIFA, los respectivos entrenadores decidieron modificarlos para no sufrir riesgos mayores.

En el caso de Nicolás González fue sometido a una serie de chequeos, los cuales descartaron cualquier rasgo que pueda denotar un escenario preocupante. Lo único, por precaución, este domingo no formó parte del entrenamiento que encabezó Diego Simeone en la Ciudad Deportiva de Majadahonda para el compromiso de este martes contra el Arsenal.

Sin embargo, con los resultados de los exámenes médicos en la mano, todo indica que el extremo izquierdo (aunque en el partido con Puerto Rico se proyectó de lateral) de la Selección Argentina viajará este lunes 20 de octubre a Londres junto al resto de sus compañeros, para el compromiso del martes por la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

El momento en el que Nico González debió ser reemplazado vs. Osasuna.

Incluso, no se descarta que Nico pueda conformar el once titular del Atlético de Madrid que saldrá por el túnel del Emirates Stadium. En su defecto, es posible que Thiago Almada se pare en el sector izquierdo y que Giuliano Simeone haga lo propio cubriendo el sector derecho, con Alex Baena más adelantado acompañando a Julián Alvarez.

Publicidad

Publicidad

Atlético de Madrid precisa una victoria por Champions para acomodarse en la tabla de posiciones

El Atlético de Madrid precisa ganar ante el Arsenal para subir escalones en la tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. De momento suma 3 unidades (perdió con el Liverpool y venció al Eintracht Frankfurt) y está décimo por diferencia de gol, ubicación que, de momento, le sirve para meterse a los Play Off.

ver también España a los pies de Julián Alvarez: ”El pase que se inventó es una locura”