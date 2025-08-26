”Lamine Yamal me recuerda a Lionel Messi, pero a veces se percibe un poco arrogante”

La comparación entre Lionel Messi y Lamine Yamal es inevitable. Ambos debutaron muy jóvenes en el FC Barcelona y rápidamente lograron posicionarse como los jugadores más destacados del mundo. Además, estos comentarios no solo corren por parte de los hinchas o de la prensa, sino también de personalidades que pertenecen al mundo del fútbol.

Tal es el caso de Emmanuel Petit, mediocampista que surgió en el Mónaco y que se lo relaciona mayormente con la Premier League -por su paso por el Arsenal y el Chelsea-, pero que también dejó su huella en el equipo blaugrana, por donde tuvo su experiencia en la temporada 2000/2001 (sumó 38 partidos).

“Me recuerda a Messi en la banda derecha”, apuntó el campeón del mundo con Francia en 1998 en conversación con el Diario AS, en relación con Lamine Yamal. Y agregó: “Cada vez que toca el balón se ve que genera peligro. Suele atraer a dos o incluso tres rivales hacia su zona, lo que abre espacios para sus compañeros. Por eso el Barça es tan peligroso. Con Raphinha y un gran centro del campo, la amenaza puede llegar desde cualquier parte“.

Siempre en la misma dirección, Petit consideró que, más allá de su nivel y sus estadísticas, precisa adjudicarse la Liga de Campeones de Europa : “He visto a muchos equipos intentar defenderse poniendo a dos o tres jugadores contra Yamal, y no funciona. A su edad, es un fenómeno. Si mantiene este nivel, ganará el Balón de Oro. Y él sabe que tiene que repetirlo, tanto en el Barça como en la selección española. El Mundial llega al final de la temporada, otro gran objetivo para él, pero para consolidarse de verdad, necesita ganar la Champions”.

Sin embargo, en un momento paró con las flores y empezó con los dardos: “Sus cualidades, técnica, visión, potencia, inteligencia, son únicas. Lo único que debe mejorar es la mentalidad. Ahora mismo todo le va bien. Pero si ocurre algo negativo, habrá muchos esperando para derribarlo. Ahí veremos cómo reacciona. Es parecido a Mbappé: durante años todo fueron luces verdes, y de repente todo se vino abajo y no fue el mismo sobre el campo”.

Y en pos de aconsejarlo, Petit remarcó: “Yamal debe tener cuidado con su comunicación y con la gestión de sus redes sociales. A veces se percibe un poco de arrogancia. En el pasado, los grandes futbolistas solían ser bastante tímidos. Algunos fueron arrogantes, sí, pero lo respaldaban con su juego. El problema aparece cuando los resultados no acompañan. Él sigue siendo muy joven y su brillantez se debe en parte al talento puro; la madurez llegará. El jugador que está en el campo debería ayudarle a crecer también fuera de él”.

La consagración internacional, la cuenta pendiente del Barcelona

Petit no eludió el déficit del Barcelona a nivel internacional: “En la Champions deben mejorar. Cayeron ante el Inter de Milán y a veces fueron bastante mediocres en defensa. En la Liga serán complicadísimos, pero la verdadera prueba está en Europa. Seguramente aún necesitan un par de jugadores más. Defensivamente sufrieron la temporada pasada”.

