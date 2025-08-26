Ganó 5 Champions League y ahora será compañero de Exequiel Palacios y el Diablito Echeverri

Lucas Vázquez, quien no renovó su contrato con el Real Madrid, ya se encuentra en Alemania para en las próximas horas firmar su contrato con el Bayer Leverkusen (que en la actualidad es dirigido por Erik Ten Hag) y, por consiguiente, transformarse en compañero de los jugadores de la Selección Argentina Exequiel Palacios y Claudio Echeverri.

El lateral derecho nacido en Galicia, acabó su vínculo con la Casa Blanca tras el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025. Una vez al regresar a Europa, evaluó diferentes propuestas (también lo sondearon de la Ligue 1 de Francia) y finalmente se decantó por la Bundesliga, a la cual se podrá ligar una vez superada la revisión médica que realizará este martes 26 de agosto.

De esta forma, Lucas Vázquez se incorporará a un equipo que en la primera fecha del campeonato de la primera división del fútbol de Alemania cayó 2 a 1 con el Hoffenheim, por lo que rápidamente tendrá que alinearse con sus compañeros para empezar con la cosecha de puntos.

En ese sentido, se espera que se entrene desde el miércoles y que se perfile como una opción en los once titulares para el cruce que el Bayer Leverkusen debe afrontar en condición de visitante en el Weserstadion ante el Werder Bremen, encuentro pautado para el próximo sábado 30 de agosto desde las 15:30 horas de Europa Central.

Los números con los que llega Lucas Vázquez al Bayer Leverkusen

Lucas Vázquez, que se formó en las divisiones inferiores del Real Madrid, sumó en el equipo de la primera división del Merengue un total de 400 partidos, con los que alcanzó a registrar 38 goles y 73 asistencias. Fue entre la temporada 2015/2016 y la campaña 2024/2025.

En ese periodo, además, acumuló 23 títulos, 9 nacionales (4 Ligas de España, 4 Supercopas de España y 1 Copa del Rey) y 14 internacionales (5 UEFA Champions League, 4 Supercopas de Europa, 4 Mundiales de Clubes y 1 Copa Intercontinental).

Equi Fernández también se podría sumar al Bayer Leverkusen

El ex Boca Equi Fernández también podría sumarse a Exequiel Palacios y Claudio Echeverri entre los argentinos del Bayer Leverkusen. Conforme a Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases, el elenco alemán ofertó 30 millones de euros más un 15 por ciento de plusvalía al Al Qadsiah de Arabia Saudita.

