¿Quién es Max Dowman? El jugador del Arsenal al que comparan con Lionel Messi

Debutó el último fin de semana en la Premier League con apenas 15 años y ya lo comparan con el capitán de la Selección Argentina.

Por Germán Carrara

Theo Walcott comparó al juvenil de 15 años del Arsenal Max Dowman con Lionel Messi.
Evidentemente, Max Dowman tiene condiciones para ser considerado como la futura estrella del fútbol inglés. Es que con apenas 15 años y 234 días tuvo su debut en la Premier League en el encuentro que el Arsenal le ganó 5 a 0 al Leeds este sábado 23 de agosto, siendo así el segundo jugador más joven en la historia del equipo londinense en debutar después de Ethan Nwaneri (15 años y 181 días), quien también dio sus primeros pasos en primera división este fin de semana.

Al respecto, Theo Walcott, exdelantero de los Gunners y de la Selección de Inglaterra, en el afán por elogiar al joven mediocampista nacido el 31 de diciembre del 2009, lo comparó, nada más ni nada menos, con Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami.

“Es bueno conduciendo la pelota, es rápido con el balón. Es como Messi. Me acuerdo de cuando jugaba contra Messi y cuando no tenía la pelota no era tan rápido, pero cuando la tenía, pasaba por encima de los rivales con facilidadDowman tiene eso, tiene esa capacidad para acelerar de la nada”, dijo Walcott en conversación con la cadena británica BBC.

En ese mismo sentido, el también ex Southampton y Everton, agregó cuánto puede aportar al espectáculo de la Premier League: “Tiene ese talento que no se puede enseñar, porque juega con esa libertad. Hablamos mucho de lo aburrido que se ha vuelto a veces el fútbol, pues él no es de esos futbolistas aburridos de ver. Es muy refrescante”.

Arsenal es uno de los candidatos para ganar la Premier League

El Arsenal de Mikel Arteta (que cuenta en su staff con Gabriel Heinze) ilusiona a sus hinchas con cortar, en esta temporada, los más de 20 años sin títulos en la Premier League (el último fue en la campaña 2023/2024 al mando del francés Arsen Wenger y con Thierry Henry que fue la máxima figura y el goleador del certamen con 30 anotaciones).

Por lo pronto, ya ganó sus dos primeros encuentros del torneo (1 a 0 al Manchester United y 5 a 0 al Leeds) y buscará hilvanar su tercer triunfo al hilo este domingo 31 de agosto cuando visite Anfield para enfrentarse al campeón vigente, el Liverpool de Arne Slot.

germán carrara
Germán Carrara

