Mientras lucha por un lugar en el Mundial 2025, Equi Fernández se lesionó en Bayer Leverkusen y no jugará hasta el año que viene

En Bayer Leverkusen se encendieron las alarmas y se lamentan. Es que las noticias que llegaron sobreEzequiel Fernández no son para nada alentadoras: sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda que lo obligará a estar fuera de las canchas por lo que resta de todo 2025.

En el triunfo 2-0 ante Friburgo, por la octava fecha de la Bundesliga, Equi había comenzado como titular y debió ser reemplazado a los 67 minutos por Robert Andrich. Ante la preocupación que generó su molestia, el club decidió someter a estudios al volante y el parte médico no fue alentador. “Se prevée que estará de baja entre siete y ocho semanas“, comunicó.

Se trata de la lesión más grave en lo que va de la carrera de Equi. Anteriormente, había sufrido otras cuatro: tres de ellas en Boca y la restante durante su estadía en Arabia. La primera de ellas, producto de un golpe en la rodilla, era la que más tiempo lo alejó del césped, con un total de 28 días.

Con este delicado panorama, la baja del volante de 23 años representa un dolor de cabeza enorme para el conjunto alemán. Es que Equi llevaba disputados ocho partidos consecutivos, seis de ellos como titular, con un rendimiento que se presentaba en alza.

Los partidos que se pierde Equi Fernández

Ahora, se perderá partidos de suma importancia como frente a Benfica y Manchester City en Champions League, sumado a los de contra Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Leipzig por liga. Además, teniendo en cuenta el nivel que venía demostrando, queda descartado para formar parte de una posible convocatoria a la Selección Argentina para enfrentar a Angola en la fecha FIFA de noviembre.

Ahora, el trabajo complicado lo tiene su entrenador, Kasper Hjulmand, que deberá encontrar el reemplazante del ex Boca en el mediocampo. El problema es que en dicha zona el Bayer también cuenta con la sensible ausencia de Exequiel Palacios, que desde septiembre afronta la recuperación de un desprendimiento del tendón en la zona de su aductor derecho.

Publicidad

Publicidad

ver también Comparan al ex River Joaquín Panichelli con una gloria de la Premier League: “Es magnífico”