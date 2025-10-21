La fortuna que pide Racing de Estrasburgo por el Colo Barco ante el interés de Bayern Múnich: los millones que se llevaría Boca

Una de las noticias de la jornada: Valentín Barco empieza a interesar en gigantes de Europa por su gran performance en Racing de Estrasburgo y sus días en Francia podrían estar contados. El Colo llegó a principios del 2025 a préstamo desde Brighton tras un paso en falso por Sevilla, y por su rendimiento en la Ligue 1 fue adquirido de manera definitiva por el conjunto de Alsacia en 10 millones de euros.

Mientras sigue asentándose en el Estrasburgo, el nivel mostrado por el ex Boca ya despertó interés en otros clubes de Europa, de incluso mayor envergadura que el humilde equipo francés que es sensación en el continente. Recientemente, el portal alemán TZ München reveló que el Bayern Múnich sigue de cerca al Colo Barco y podría ofertar por su pase en el próximo mercado de pases.

El diario bávaro informó que el equipo de Vincent Kompany envió scouts a los partidos de Racing de Estrasburgo para seguir los pasos del argentino. Ante esta posible oferta desde Bayern, los franceses ya tienen una respuesta relacionada al monto que pretenden para vender a Barco: 40 millones de euros.

Si los Rojos avanzan por el oriundo de 25 de mayo, Racing de Estrasburgo recibiría una suma cuatro veces superior a la que pagaron al Brighton hace menos de seis meses. Un número que simbolizaría la venta más grande la historia del club.

Boca se llevaría millones si se da la venta a Bayern Múnich

En caso que se dé el traspaso de Barco al Bayern Múnich desde Francia, y que se cierre en los 40 millones que quiere Estrasburgo, el Xeneize se vería beneficiado por el mecanismo de solidaridad impuesto por la FIFA debido a la internacionalidad de la negociación.

Por la permanencia del Colo Barco en Boca desde sus 13 años hasta sus 19, al club de la Ribera le correspondería un 3% del pase. En números serían 1.2 millones de euros.

Los números del Colo Barco en Racing de Estrasburgo

Desde su llegada al equipo francés, el Colo Barco se consolidó como titular en una posición atípica. El entrenador Liam Rosenior lo colocó como volante central, y desde ese momento juega de doble 5, teniendo labores mucho más ofensivas que de defensa.

Hasta el momento, el argentino disputó 26 partidos y dio 4 asistencias, además de que se convirtió en el líder de juego del equipo que es sensación en la Ligue 1.