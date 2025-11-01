Llegó a Atlético de Madrid junto a Julián Álvarez y ahora podría regresar a la Premier League: “Interés genuino”

En estas últimas dos temporadas, el Atlético de Madrid se ha movido mucho en el mercado de transferencias; millones y millones fueron invertidos en renovar el plantel y preparar un equipo para pelear de igual a igual con Barcelona y Real Madrid en España y a nivel internacional. Entre estos fichajes, el más destacado fue el de Julián Álvarez, pero el argentino no fue el único en llegar desde la Premier League en agosto del 2024.

En aquel mercado, el Atlético de Madrid le pagó 45 millones de euros al Chelsea para hacerse con los servicios de Conor Gallagher, volante central que cumplirá apenas 26 años en febrero próximo, y que podría celebrar su cumpleaños en Inglaterra y no en la capital española.

Gallagher llegó al Atlético junto a Julián y podría regresar a la Premier en enero. (Getty)

Reporta Fabrizio Romano que hay un “interés genuino” por parte del Manchester United para fichar a Conor Gallagher tan pronto como en el próximo mercado de enero, en caso de que el Atlético de Madrid esté dispuesto a negociar. “En los últimos días del pasado mercado, el Manchester United intentó ficharlo, pero no terminó sucediendo nada. Gallagher sigue siendo una opción hoy, en caso de que Atlético de Madrid esté dispuesto a cederlo a préstamo”, detalló el periodista.

“De momento, el futbolista está enfocado en el Atlético de Madrid, aunque el interés del Manchester United es genuino desde agosto. Es una de las opciones que tienen en caso de que exista la oportunidad de hacer un acuerdo en enero o a fin de temporada”, completó.

Gallagher, un jugador de rotación para Simeone

En Atlético de Madrid, Conor Gallagher tuvo buenos minutos como titular en la temporada pasada, pero en el presente curso prácticamente entró desde el banco en todos los partidos. El mediocampista inglés lleva 13 partidos en la campaña, pero solo fue titular en 4 de ellos: dos por Champions League y dos por LALIGA.

Conor Gallagher piensa en el Mundial 2026 y sumar minutos antes de la competencia máxima. (Getty)

Pensando en la posibilidad de ser convocado con Inglaterra para el Mundial 2026, Gallagher seguramente analizará la posibilidad de dejar Atlético de Madrid, y la opción de Manchester United podría ser más que tentadora para regresar al fútbol inglés y en un equipo top, con un mediocampo no tan afianzado.

