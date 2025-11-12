Llegó al Barcelona gratis en la crisis del 2022, tuvo una grave lesión y ahora sufre por su futuro: “No hay Plan B”

Hoy en día el Barcelona puede decir que es un club serio nuevamente; si bien sus problemas económicos están lejos de haberse solucionado por completo, ya no está envuelto en la crisis institucional y financiera que vivió en los primeros compases de esta década. Y claro, eso pone en juego el futuro de algunos futbolistas que llegaron para salvar al club en aquel momento.

Uno de ellos es el defensor central Andreas Christensen, que llegó sin coste desde el Chelsea con 25 años y fue muy importante para el Barcelona en aquel entonces. Sin embargo, su contrato vence a fin de esta temporada, el danés viene recuperándose de graves lesiones y su futuro en el club culé es una incógnita absoluta, incluso para él.

Consultado por sobre si seguirá siendo jugador del Barcelona una vez finalizada la temporada, Christensen fue sincero: “Espero que sí“, le contestó a la prensa local danesa en la conferencia previa a los partidos con su selección por Fecha FIFA. “Espero que todo se arregle con Barcelona, no tengo Plan B”, confesó.

Christensen no sabe si renovará con el Barcelona o quedará libre a final de temporada. (Getty)

“Honestamente, no se nada. Estoy enfocado en jugar y ayudar al equipo. Mis agentes se encargarán de todo en su debido momento”, completó el jugador que este último fin de semana volvió a las canchas tras una lesión muscular. Pero eso no es nada comparado con el calvario que vivió en 2024.

Las lesiones de Christensen en este último año y medio

Andreas Christensen ha sido víctima varias lesiones de gravedad en este último tiempo, destacando especialmente la tendinopatía en el tendón de Aquiles del pie izquierdo. Esa lesión lo mantuvo apartado de las canchas entre agosto del 2024 y febrero del 2025 y requirió de un tratamiento regenerativo celular para poder volver a estar en forma.

Sin embargo, cuando ya estaba recuperado de esa molesta lesión, empezó a tener problemas musculares en el sóleo, esta vez de la pierna derecha. Eso lo tuvo sin jugar entre enero y abril, cuando regresó para disputar los últimos minutos del partido de ida de las semifinales de Champions League vs. Inter de Milán.

Christensen no puede agarrar regularidad por diversos problemas físicos en este último tiempo.

En la presente temporada, Andreas Christensen jugó apenas 3 partidos de titular con el Barcelona, viene de recuperarse de una lesión muscular y no es el titular para Hansi Flick, que opta principalmente por Ronald Araújo y Pau Cubarsí para la zaga central. Todos aspectos que dificultan la renovación del contrato del danés, que tiene 90 partidos con la camiseta blaugrana y cuatro títulos en su palmarés con el club.

