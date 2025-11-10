Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con el que Julián Alvarez soltará al FC Barcelona

El Atlético de Madrid dio un paso fundamental para ampliar considerablemente su capacidad de inversión tanto para el plantel profesional como en las instalaciones del club. Así lo anunció este lunes 10 de noviembre mediantes sus canales oficiales.

”El Atlético de Madrid y sus principales accionistas, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management, han alcanzado un acuerdo para que Apollo Sports Capital (“ASC”), compañía global de inversión en deporte de Apollo (NYSE: APO), se convierta en el accionista mayoritario de nuestro club”, notificó la institución rojiblanca, a raíz de las conversaciones que hace semanas venía manteniendo con la firma estadounidense.

En efecto, este pacto le permitirá al Atleti, primordialmente, contar con los fondos para armar un equipo mucho más competitivo. De hecho, desde que se rumoreó que las autoridades estaban arrimando a Apollo que en España se habla de que empezarán a rodear mucho mejor a Julián Alvarez para realmente pelear tanto por LaLiga como por la Champions League.

Asimismo, el comunicado aclaró: ”Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo”.

En ese mismo sentido, el elenco de la capital española especificó, principalmente a sus socios, cuáles serán los primeros puntos en los que se enfocará con las nuevas inversiones: ”Los accionistas tienen previsto aportar nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura. Entre ellos se encuentra el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Metropolitano. El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria”.

“De cara al futuro, juntos vemos una gran oportunidad para impulsar un crecimiento sólido y sostenible de Atlético de Madrid, sobre la base de nuestro legado. Para mí era importante contar con un socio inversor a largo plazo que creyera en nuestra estrategia y pudiera potenciar nuestras actividades fuera del terreno de juego con el desarrollo de la Ciudad del Deporte”, dijo Miguel Ángel Gil Marín.

Atlético de Madrid atento a las declaraciones de Julián Alvarez

Julián Alvarez, en una entrevista con L’Equipe, volvió a poner suspenso respecto a su vínculo con el Atlético de Madrid más allá de mediados del 2026. Si bien su contrato vence recién en 2030, la Araña no cerró la puerta a una transferencia tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Cuando fiché por el Atlético el año pasado, se habló mucho de París. Es cierto que hubo conversaciones entre los directivos del PSG y mi agente, mostraron interés en ficharme, pero no se concretó. Por ahora, estoy centrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada”, declaró el nacido en Calchín.

