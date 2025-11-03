Una duda de Diego Simeone afecta la lista de la Selección Argentina para noviembre

El Atlético de Madrid de Diego Simeone se medirá este martes 4 de noviembre en el Estadio Metropolitano al Union Saint-Gilloise, su rival por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, en un duelo en el que precisa ganar para compensar los puntos que dejó en el Emirates Stadium al caer 4 a 0 con el Arsenal (además, también cayó por la primera fecha en Liverpool).

Para tal compromiso, el Cholo tiene una duda principal para conformar el once inicial. Se trata de Nicolás González, habitual titular como volante por izquierda en el elenco colchonero, quien el pasado fin de semana en el encuentro con el Sevilla sufrió un golpe, siendo esta la razón por la que podría ausentarse en el duelo internacional.

De esa misma manera, si se confirma que no está en condiciones de jugar, el ex Fiorentina y Juventus se plantea como una baja para la lista de convocados que Lionel Scaloni está diseñando para el choque que la Selección Argentina tendrá con Angola el próximo viernes 14 de noviembre en la ciudad de Luanda.

Si bien contra el combinado africano solo es un amistoso, la idea del cuerpo técnico del combinado albiceleste es la de ensayar durante la última fecha FIFA del 2025, para sacar conclusiones de cara a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En ese mismo sentido, vale mencionar que el plan de Lionel Scaloni es contar con la mayoría de los que piensa llevar al Mundial en la fecha FIFA de marzo, momento en el que se cree que se disputarán dos partidos, uno de ellos la Finalissima con la Selección de España (resta que la UEFA y Conmebol confirmen su disputa).

Atlético de Madrid precisa ganar para acomodarse en la tabla de la Champions League

ver también Malas noticias para Lionel Scaloni: no podrá realizar una de las pruebas que pensaba para la Selección Argentina

ver también Real Madrid reportó que Franco Mastantuono padece una pubalgia y no estará vs. Liverpool por Champions League

El Atlético de Madrid necesita ganarle al Union Saint-Gilloise de Bélgica este martes 4 de noviembre para acomodarse en la tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. De momento, debido a las derrotas con Liverpool 3 a 2 y con Arsenal 4 a 0 y al triunfo 5 a 1 sobre Eintracht Frankfurt, el equipo rojiblanco asoma en el puesto 19, por lo que hasta entonces debería disputar los Play Off para buscar su lugar en los Octavos de Final.

Publicidad