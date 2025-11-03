Lautaro Martínez es el quinto máximo goleador en la historia del Inter de Milán. El delantero de la Selección Argentina suma 159 tantos en 347 partidos disputados (a 125 goles del líder de la clasificación, que es Giuseppe Meazza), números que acumula desde su arribo al elenco italiano en julio del 2018 procedente de Racing Club.

No obstante, el momento del Toro con la camiseta nerazzurra no es del todo bueno. En lo que va de la temporada 2025/2026 lleva solo 3 goles en 10 partidos por la Serie A, algo que le empezó a generar críticas de la prensa italiana. ”El capitán nerazzurri confirmó que está pasando por un momento difícil, al menos de cara al gol”, apuntó La Gazzetta dello Sport tras el encuentro que el Inter le ganó 2 a 1 al Hellas Verona (con goles de Piotr Zielinski y Martin Frese).

Y en ese mismo sentido, a raíz de la actualidad de Lautaro Martínez, el medio citado subrayó: ”Rara vez genera peligro, a menudo se muestra desanimado, siempre nervioso. Es cierto que una asistencia del argentino propició el espléndido segundo gol creado por Sucic, pero los goles marcados por el capitán nerazzurri en las primeras jornadas del campeonato son solo… 3. Definitivamente, pocos para alguien como Lautaro, que con el tiempo se ha acostumbrado a cifras muy diferentes”.

Además, también hacen una evaluación del lenguaje corporal del bahiense: ”El delantero del Inter habla por sí solo: gesticula, resopla y, como siempre, lucha por el equipo, pero no logra canalizar lo que en otras ocasiones le habría salido de forma natural”.

La crítica de la Gazzetta dello Sport a Lautaro Martínez.

Sin embargo, en Italia no desestiman el registro del atacante de la Selección Argentina en lo que va de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, el punto a favor en una campaña que desemboca en la Copa del Mundo 2026: ”Es la competición en la que Lautaro vuelve a ser un Toro. En Europa, de hecho, ha marcado más goles (3) que partidos jugados (2)”.

Lautaro Martínez muy atrás en la tabla de los máximos goleadores de Europa

Lautaro Martínez se ubica en el puesto 20 en la tabla de goleadores de las 5 grandes ligas europeas de la temporada 2025/2026. Sin embargo, con los 6 que ya tiene y marcando, por lo menos, dos tantos más, se podría meter en el top ten, puesto que, por ejemplo, Julián se ubica sexto con ocho gritos en el Atlético de Madrid.

Lautaro Martínez ha anotado 3 goles en tan solo 2 partidos disputados en la Fase de Liga de la UEFA Champions League.