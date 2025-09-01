Los detalles del contrato de Nicolás González con el Atlético de Madrid

Atlético de Madrid y Juventus se pusieron de acuerdo en pos de la transferencia de Nicolás González. Luego de largos días de negociaciones, las dirigencias de ambos clubes alcanzaron un pacto a pocas horas del cierre del mercado de pases de LaLiga y de la Serie A (en los dos casos culmina a las 23:59:59 de este lunes primero de septiembre).

De esta manera, el surgido en Argentinos Juniors se sumará al plantel de Diego Simeone, en donde compartirá el día a día con Julián Alvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Juan Musso, con la intención de encontrar continuidad (algo que no logró en Turín) y asegurar un lugar en la nómina que Lionel Scaloni confeccionará para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Además, si llega a ser fijo en el esquema del Cholo, activará una de las cláusulas que se estableció en el contrato para que se efectuara la transacción (que en principio es de un préstamo por una temporada), de una compra obligatoria por 35 millones de euros. De producirse, la estadía del delantero aclarada en la documentación se extendería hasta mediados del 2030.

En ese sentido, se espera que Simeone le haga un hueco en el once del Atlético de Madrid a la vuelta de la fecha FIFA, momento en el que jugará en condición de local en el Estadio Metropolitano contra el Villarreal (sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas local) por la cuarta jornada de LaLiga 2025/2026.

La visita exprés de Nico González a Madrid

Nico González se presentó en la capital española este lunes primero de septiembre para someterse a la revisión médica y firmar los papeles correspondientes a la operación que lo transformará en jugador del Atlético de Madrid.

Fue tan solo por unas horas, dado que rápidamente debió tomar un avión con destino a Buenos Aires, para, a partir del martes, ponerse a disposición de la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni de cara a los encuentros con Venezuela en el Monumental y Ecuador en Guayaquil por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.

Atlético de Madrid busca una solución en ataque con Nicolás González

El Atlético de Madrid precisa repuntar en ataque cuanto antes, puesto que en las tres primeras fechas de LaLiga apenas pudo recolectar dos puntos (perdió con Espanyol y empató con Elche y Alavés), quedando así a siete del Real Madrid y del Athletic Club de Bilbao, los punteros de la tabla de posiciones. Por lo que con Nico González busca, principalmente, el aliado que le está faltando a Julián Alvarez.

