Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mercado

Julián Alvarez y Alexis Mac Allister al frente: valores actualizados de los jugadores de la Selección Argentina

Los valores de mercado se actualizaron con la llegada de la nueva temporada europea.

Por Germán Carrara

Julián Alvarez y Alexis Mac Allister, ambos con 100 millones de euros, son los dos jugadores argentinos mejor valuados en la actualidad del mercado del fútbol mundial.
Julián Alvarez y Alexis Mac Allister, ambos con 100 millones de euros, son los dos jugadores argentinos mejor valuados en la actualidad del mercado del fútbol mundial.

El comienzo de la nueva temporada europea dejó en evidencia los nuevos valores del mercado de los futbolistas, de lo que se desprende que Julián Alvarez del Atlético de Madrid y Alexis Mac Allister del Liverpool pasaron al frente en la clasificación de los jugadores argentinos, con una tasación de 100 millones de euros cada uno.

Tanto la Araña como el Colorado se transformaron en piezas centrales de los equipos de Diego Simeone y Arne Slot, siendo este un factor trascendental, no solo para el aumento en su cotización, sino para seguir siendo dos nombres infaltables en cada convocatoria de Lionel Scaloni para los partidos de la Selección Argentina.

En ese mismo sentido, el que pasó de la cima al tercer escalón fue Lautaro Martínez, quien se mantuvo en sus 95 millones de euros, luego de una campaña en la que marcó 24 tantos en 53 encuentros con el Inter de Milán, que sirvieron para un subcampeonato en la Serie A, en la Supercopa de Italia y en la Champions League (además de una semifinal en la Copa Italia).

Más atrás, para cerrar el top 5, aparecen Enzo Fernández (campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes de los Estados Unidos con el Chelsea) con 75 millones y el Cuti Romero (ganador de la Europa League con el Tottenham Hotspur) que exhibe 50 millones.

En tanto que el ranking de los primeros 10 continúa con: Alejandro Garnacho (recientemente transferido al Chelsea) con 45M, Lisandro Martínez del Manchester United y Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen con 40; y Nico Paz del Como, Santiago Castro del Bologna y Giuliano Simeone del Atlético de Madrid con 35M.

Lionel Messi dentro del top 25 de la tasación de los jugadores argentinos

Lionel Messi, que ya superó las dos temporadas en la Major League Soccer de los Estados Unidos con la camiseta del Inter Miami, a sus 38 años aparece con un valor de mercado actual de 18 millones de euros, ubicándose con esta cifra en el puesto 25.

Publicidad

Por otro lado, Emiliano Martínez (Aston Villa) asoma en el escalón 24 con 20M, Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Thiago Almada (Atlético de Madrid) con 25M se colocan en el puesto 15 y Franco Mastantuono (Real Madrid) 13 con 30M.

Hinchas del Atlético de Madrid, tras su mal inicio en LaLiga, extrañan a Rodrigo De Paul

ver también

Hinchas del Atlético de Madrid, tras su mal inicio en LaLiga, extrañan a Rodrigo De Paul

Manchester United, en crisis, se arrepiente y busca auxilio desesperado en Dibu Martínez

ver también

Manchester United, en crisis, se arrepiente y busca auxilio desesperado en Dibu Martínez

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Alexander Sørloth es el principal apuntado por el mal momento que vive Atlético de Madrid
Fútbol europeo

Alexander Sørloth es el principal apuntado por el mal momento que vive Atlético de Madrid

El Real Madrid de Mastantuono y el Atlético de Julián Álvarez ya conocen su calendario en la Champions League
Champions League

El Real Madrid de Mastantuono y el Atlético de Julián Álvarez ya conocen su calendario en la Champions League

La queja de Simeone ante el flojo inicio de temporada que recae sobre Julián Álvarez
Fútbol europeo

La queja de Simeone ante el flojo inicio de temporada que recae sobre Julián Álvarez

Armani reveló la influencia del Dibu Martínez en la mejoría de su rendimiento en los penales: “Me sigue todos los partidos”
River Plate

Armani reveló la influencia del Dibu Martínez en la mejoría de su rendimiento en los penales: “Me sigue todos los partidos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo