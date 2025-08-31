Julián Alvarez y Alexis Mac Allister al frente: valores actualizados de los jugadores de la Selección Argentina

El comienzo de la nueva temporada europea dejó en evidencia los nuevos valores del mercado de los futbolistas, de lo que se desprende que Julián Alvarez del Atlético de Madrid y Alexis Mac Allister del Liverpool pasaron al frente en la clasificación de los jugadores argentinos, con una tasación de 100 millones de euros cada uno.

Tanto la Araña como el Colorado se transformaron en piezas centrales de los equipos de Diego Simeone y Arne Slot, siendo este un factor trascendental, no solo para el aumento en su cotización, sino para seguir siendo dos nombres infaltables en cada convocatoria de Lionel Scaloni para los partidos de la Selección Argentina.

En ese mismo sentido, el que pasó de la cima al tercer escalón fue Lautaro Martínez, quien se mantuvo en sus 95 millones de euros, luego de una campaña en la que marcó 24 tantos en 53 encuentros con el Inter de Milán, que sirvieron para un subcampeonato en la Serie A, en la Supercopa de Italia y en la Champions League (además de una semifinal en la Copa Italia).

Más atrás, para cerrar el top 5, aparecen Enzo Fernández (campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes de los Estados Unidos con el Chelsea) con 75 millones y el Cuti Romero (ganador de la Europa League con el Tottenham Hotspur) que exhibe 50 millones.

En tanto que el ranking de los primeros 10 continúa con: Alejandro Garnacho (recientemente transferido al Chelsea) con 45M, Lisandro Martínez del Manchester United y Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen con 40; y Nico Paz del Como, Santiago Castro del Bologna y Giuliano Simeone del Atlético de Madrid con 35M.

Lionel Messi dentro del top 25 de la tasación de los jugadores argentinos

Lionel Messi, que ya superó las dos temporadas en la Major League Soccer de los Estados Unidos con la camiseta del Inter Miami, a sus 38 años aparece con un valor de mercado actual de 18 millones de euros, ubicándose con esta cifra en el puesto 25.

Por otro lado, Emiliano Martínez (Aston Villa) asoma en el escalón 24 con 20M, Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Thiago Almada (Atlético de Madrid) con 25M se colocan en el puesto 15 y Franco Mastantuono (Real Madrid) 13 con 30M.

