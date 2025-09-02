Nico González: ”Era el momento justo para llegar al Atlético de Madrid”

Nicolás González finalmente se sumó al Atlético de Madrid, en donde será dirigido por una leyenda del club y del Fútbol Argentino como lo es Diego Simeone. Luego de semanas de idas y vueltas en las conversaciones entre la dirigencia del Colchonero y la de la Juventus, el nacido en Escobar vestirá de rojo y blanco, en principio, por una temporada a préstamo.

Al respecto de este nuevo paso en su carrera, el propio futbolista, antes de viajar a Buenos Aires en función de sumarse a la Selección Argentina para los últimos dos duelos de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas (vs. Venezuela y Ecuador), habló en exclusiva para las cuentas de redes sociales del elenco de la capital española.

”La verdad es que estoy muy feliz porque se haya concretado todo esto. Sé que vengo a un grupo muy lindo, espero poder disfrutarlos, disfrutar del ambiente, disfrutar adentro del campo y de dejar todo en cada partido y en cada pelota”, fueron las primeras palabras de Nicolás González, ya como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid.

En ese mismo sentido, el ex Argentinos Juniors, Stuttgart, Fiorentina y Juventus, remarcó la necesidad que tenía de desembarcar en la Península Ibérica: ”Va a ser un reto lindo. Estuve tres años en Alemania, cuatro años en Italia y ya necesitaba un cambio de aire. Por eso creo que era el momento justo para dar el salto a un club tan grande como el Atleti”.

Por otro lado, dejó en claro que sabe del legado que dejaron los jugadores argentinos en el club fundado en 1903: ”Para un argentino es un sueño jugar en un club como el Atleti, en el que ya varios argentinos hicieron historia. Ahora espero hacer historia también”.

Para cerrar, insistió en hacer saber que su deseo era convertirse en un miembro más del Atlético de Madrid: ”Me llama la atención el equipo, el entrenador, la afición que la verdad es increíble. Lo estuve mirando a los partidos, lo estuve siguiendo y moría de ganas de estar acá. Va a ser un placer jugar con esa afición y poder disfrutarlos”.

El partido en el que podría debutar Nico González con el Atlético de Madrid

Tras la fecha FIFA, el Atlético de Madrid recibirá en el Estadio Metropolitano al Villarreal el sábado 13 de septiembre por la cuarta jornada de LaLiga 2025/2026. Será en ese entonces cuando Nico González pueda hacer sus primeros pasos con la camiseta rojiblanca.

