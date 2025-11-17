Incluso antes de la última fecha de las Eliminatorias de la UEFA, todo Italia ya había asumido que la Azzurra iba a tener que pasar por el Repechaje para pelear por un cupo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero lo que no estaba previsto era semejante cachetazo por parte de Noruega, a quien enfrentó este domingo 16 de noviembre en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro.

Los escandinavos habían hecho la diferencia en la primera jornada, cuando en Oslo vencieron a los italianos -por ese entonces dirigidos por Luciano Spalletti- por 3 a 0. Aquellos tres puntos fueron irremontables para los cuatro veces campeones mundiales. Incluso, por los marcadores de uno y otro contra el resto de los integrantes del grupo (Israel, Estonia y Moldavia), Italia llegó al último encuentro debiendo ganarle por 9 goles al elenco encabezado por Erling Haaland.

Sin embargo, sufrieron una de las peores derrotas en su historia en condición de local. Si bien comenzaron ganando con un tanto de Francesco Pio Esposito, Noruega lo dio vuelta y se quedó con el triunfo por 4 a 1 (goles de Antonio Nusa, Erling Haaland en dos ocasiones y Jorgen Larsen).

Ante semejante escenario desolador para los italianos (puesto que en sus espaldas cargan las derrotas en los repechajes para Rusia 2018 y Qatar 2022), la prensa compartió su veredicto, siendo Mateo Retegui uno de los pocos puntos rescatables del combinado comandado por Gennaro Gattuso.

El reporte de Corriere dello Sport respecto a la performance de Mateo Retegui vs. Noruega este domingo 16 de noviembre.

”Mateo demuestra que puede jugar incluso sin destacar en la definición. Protege los balones de la presión de los defensas rivales, impulsa al equipo hacia adelante y nunca se rinde. Si el equipo baja el ritmo en la segunda mitad, no puede ser culpa suya”, subrayó Sky Sport en su sitio web.

Por su parte, Corriere dello Sport, puntuó al exdelantero de Boca, Tigre, Estudiantes de La Plata y Talleres con un 5.5 y destacó: ”Parece cederle el protagonismo a su compañero más joven, con quien —una vez más— se entiende a la perfección. Pero es una bestia en el área, corriendo y persiguiendo cada balón, presionando y esperando”.

Y en cuanto a Football Italia, apuntó: ”Retegui luchó duro, especialmente en los primeros 45 minutos, pero no tuvo muchas oportunidades de hacer daño a Noruega”.

¿Contra quién jugará Italia en el Repechaje para la Copa del Mundo 2026?

La Selección de Italia sabrá su rival en la Semifinal de su llave en el Repechaje de la UEFA a través del sorteo que se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre. No obstante, se sabe que saldrá de Irlanda del Norte, Rumania, Gales, Suecia y Macedonia del Norte (con estos dos últimos perdió en la repesca de Rusia 2018 y Qatar 2022, respectivamente).

