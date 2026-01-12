Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÚTBOL EUROPEO

Los mejores memes de la salida de Xabi Alonso de Real Madrid

La derrota ante Barcelona decretó el despido del DT del Merengue y los hinchas culés lo disfrutaron en las redes sociales.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Los mejores memes de la salida de Xabi Alonso.
© Capturas XLos mejores memes de la salida de Xabi Alonso.

Real Madrid despidió este lunes a Xabi Alonso como su entrenador luego de la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España. El Merengue perdió un nuevo mano a mano ante su clásico rival y fue el exmediocampista quien debió pagar los platos rotos.

A poco más de 7 meses de su arribo al banco del Estadio Santiago Bernabéu, Florentino Pérez decidió la salida de Alonso, que deberá buscar un nuevo rumbo. En la misma línea, los blancos ya analizan opciones en el mercado, mientras Álvaro Arbeloa toma su lugar como interino.

En las redes sociales, la noticia generó impacto, aunque su ciclo ya estaba tambaleando por el flojo rendimiento colectivo y los resultados en los partidos cruciales. Sin embargo, los hinchas de Barcelona celebraron e hicieron propia la noticia.

Es que aún está fresca la victoria de su equipo, que ganó 5 de las últimas 6 ediciones de El Clásico y se encuentra en lo más alto de LaLiga. Raphinha y Hansi Flick se convirtieron en héroes del combinado catalán y responsables de la salida de Alonso, tal como se reflejó en los memes.

En la misma línea, los usuarios bromearon sobre la situación de Kylian Mbappé como líder del elenco madrileño, además del futuro de Franco Mastantuono, que había llegado a España por pedido de Alonso.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo sigue yendo al shopping a reventar la tarjeta de River y no se da cuenta de que esa fórmula fracasó

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
El video de Xabi Alonso ante Barcelona que anticipó su salida como DT de Real Madrid
Fútbol europeo

El video de Xabi Alonso ante Barcelona que anticipó su salida como DT de Real Madrid

Cómo puede afectarle a Mastantuono la salida de Xabi Alonso del Real Madrid
Fútbol europeo

Cómo puede afectarle a Mastantuono la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa ante Barcelona
Fútbol europeo

Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa ante Barcelona

Pronósticos Newcastle vs Manchester City: examen de fuego por un lugar en la final de la Copa de la Liga
Apuestas

Pronósticos Newcastle vs Manchester City: examen de fuego por un lugar en la final de la Copa de la Liga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo