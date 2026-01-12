Los mejores memes de la salida de Xabi Alonso de Real Madrid

Real Madrid despidió este lunes a Xabi Alonso como su entrenador luego de la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España. El Merengue perdió un nuevo mano a mano ante su clásico rival y fue el exmediocampista quien debió pagar los platos rotos.

A poco más de 7 meses de su arribo al banco del Estadio Santiago Bernabéu, Florentino Pérez decidió la salida de Alonso, que deberá buscar un nuevo rumbo. En la misma línea, los blancos ya analizan opciones en el mercado, mientras Álvaro Arbeloa toma su lugar como interino.

En las redes sociales, la noticia generó impacto, aunque su ciclo ya estaba tambaleando por el flojo rendimiento colectivo y los resultados en los partidos cruciales. Sin embargo, los hinchas de Barcelona celebraron e hicieron propia la noticia.

Es que aún está fresca la victoria de su equipo, que ganó 5 de las últimas 6 ediciones de El Clásico y se encuentra en lo más alto de LaLiga. Raphinha y Hansi Flick se convirtieron en héroes del combinado catalán y responsables de la salida de Alonso, tal como se reflejó en los memes.

En la misma línea, los usuarios bromearon sobre la situación de Kylian Mbappé como líder del elenco madrileño, además del futuro de Franco Mastantuono, que había llegado a España por pedido de Alonso.

