Luis Figo confía en que Julián Alvarez pueda ser el MVP de LaLiga 2025/2026

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone no empezó de la mejor manera LaLiga 2025/2026. En su estreno perdió 2 a 1 con el RCD Espanyol en condición de visitante, mientras que en la segunda jornada empató 1 a 1 con el Elche en el Estadio Metropolitano. Y como el Real Madrid y Barcelona ganaron sus dos compromisos, el Atleti quedó a 5 unidades de sus dos principales rivales en la tabla de posiciones.

No obstante, el pueblo colchonero confía en que rápidamente puedan revertir la situación. Y para eso se aferran a su máxima figura, Julián Alvarez, máximo goleador del elenco rojiblanco en la campaña anterior y autor de un golazo de tiro libre en Cornellá por la primera fecha.

En ese mismo sentido, el que también deposita su fe en el delantero de la Selección Argentina es Luis Figo, quien en una charla con varios medios en España mencionó al nacido en Calchín como uno de los candidatos para ser MVP de la edición 25/26 de LaLiga.

“Será alguno de los que tienen más calidad técnica y son regulares todo el año y que esperamos den un gran nivel, como Raphinha, Vinicius, Mbappé o Julián Alvarez”, dijo el legendario futbolista portugués, que tuvo su paso por el certamen español con las camisetas del Barcelona y del Real Madrid.

Por otro lado, Luis Figo, en la misma conversación, reconoció que le hubiera gustado vestir los colores del Colchonero: “Fuera de Barcelona o Madrid, quizá me hubiese gustado fichar por el Atleti, por su filosofía de juego, el estadio, el ambiente… Siempre fue emocionante jugar allí a pesar de haberlo hecho siempre en contra. Y bueno, también habría sido especial jugar un derbi en Sevilla, no te voy a decir si con Betis o Sevilla, porque si no me matan los del otro equipo, pero hubiera sido muy bonito con el ambiente que hay allí”.

El desafío de Xabi Alonso al frente del Real Madrid

Luis Figo también opinó de la obligación del Real Madrid en esta temporada: “El club, tras un año como el pasado, siempre intenta reforzarse para ser más sólido y para mejorar la plantilla en las posiciones que cree que necesita. Hay que ver también cómo afecta la salida de Modric, que ha sido muy importante en los últimos años”.

Y cerró: “La intención es sobreponerse al Barça y volver a ganar LaLiga y el resto de competiciones. No creo que la temporada pasada faltara hambre. Cuando juegas en el Madrid tienes que ser consciente de que compites para intentar ganarlo todo”.

