Atlético de Madrid descarta la vuelta de Yannick Carrasco para ir por Nico González

El Atlético de Madrid se reforzó con siete futbolistas: Álex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill y Giacomo Raspadori. Y aunque parece un número suficiente como para que Diego Simeone se arregle y encare la temporada, los resultados en las dos primeras fechas de LaLiga (derrota con el Espanyol y empate con el Elche) obligan a que la dirigencia siga expectante.

De ahí también que los rumores arrimen nombres de todo tipo. Tal como sucedió en las últimas horas con Yannick Carrasco, a quien algunos medios de comunicación españoles habían dado por cerrado que iba a pegar la vuelta (a mediados del 2023 se fue al Al Shabab de Arabia Saudita a cambio de 15 millones de euros).

Sin embargo, de la propia dirigencia del Atlético de Madrid dejaron en claro que esto no es así. En una conversación que un miembro de la cúpula dirigencial tuvo con el diario Marca, apuntaron que ”ni Yannick ni su representante han llamado para ofrecerse”. Y en ese mismo sentido, insistieron con que “ni Carlos Bucero ni nadie del área deportiva han recibido ninguna comunicación“.

Además, con total franqueza, admitieron al medio citado que el delantero belga ya no es del interés del Atlético de Madrid, que, por el momento, se mantiene a la expectativa de una transferencia, para hacer caja y obtener mayor margen en los límites de la masa salarial para ir por el único nombre en el que piensan para el cierre del mercado que es Nicolás González.

Nicolás González, con altibajos en la Juventus, quiere pegar el salto al Colchonero

Nicolás González se incorporó a la Juventus a mediados del 2024 procedente de la Fiorentina. Y desde entonces suma 39 partidos con los que solo logró registrar 5 goles y 4 asistencias. Varios problemas musculares hicieron que se perdiera una parte importante de la temporada pasada (13 encuentros en total), por lo que le está costando alcanzar el nivel que, por ejemplo, lo catapultó a la Selección Argentina.

En efecto, ve con buenos ojos cambiar de aires y el Atlético de Madrid se presentó como una gran oportunidad, para, además, compartir plantel con varios de sus compañeros en el combinado albiceleste y ser comandado por Diego Simeone. No obstante, las conversaciones entre los clubes están lejos de llegar a buen puerto. El Colchonero ofreció 15 millones, mientras que la Vecchia Signora pretende 25. De igual manera, todo sigue abierto hasta el primero de septiembre a las 23:59 CET, momento en el que cerrará el libro de pases de LaLiga y de la Serie A.

