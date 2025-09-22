Más de 8,000 comentarios tras la decisión más polémica del Balón de Oro 2025: “Murió el fútbol”

Es tendencia:
France Football entrega este lunes el premio del Balón de Oro 2025, y si bien habrá un solo ganador, eran 30 los nominados iniciales. Previo al inicio de la gala en sí, las redes sociales oficiales dieron a conocer a los jugadores que quedaron ubicados del puesto 11 al 30, con grandes sorpresas entre esos nombres.

Sin embargo, una resaltó por sobre las demás, y fue el puesto 11 para Pedri, el mediocampista que fue el motor del Barcelona campeón de LALIGA, Copa del Rey y Supercopa de España y semifinalista de Champions League en la última temporada, además de haber alcanzado la final de la Nations League con España.

Pedri, con 22 años, recuperó el nivel que tuvo previo a su lesión de ligamentos, jugó 59 partidos para el Barcelona y otros 12 para la Selección de España en el último curso, para un total de 71 partidos y registrando un total de 20 G/A acumulados, siendo el jugador del mes de abril de LALIGA y seleccionado en más de una decena de ellos como el jugador del partido con el club blaugrana.

Los fanáticos estallaron con France Football por dejar a Pedri fuera del Top Ten del Balón de Oro 2025

No hay dudas de que la decisión tomada con Pedri fue la más polémica en la previa del inicio de la gala del Balón de Oro 2025 y así lo dejaron saber los fanáticos en redes sociales, inundando con más de 8 mil comentarios el posteo de la cuenta oficial.

“Vergüenza absoluta. Son un asco. No saben nada de fútbol”, expresó el popular streamer DavooXeneize, iniciando la catarata de críticas tras conocerse la decisión.

“Pedri 11 es demasiado bajo. Jugó casi todos los partidos, controló el mediocampo del Barcelona toda la temporada, rindió en los momentos clave y fue uno de los centrocampistas más consistentes de Europa. Mínimo era Top 6”, analizó el usuario CipherixC. “Top 11, murió el fútbol”, agregó Goldegundogan.

“¿Perdón qué? Se merece el top 5 al 100%. Este premio es realmente vergonzoso”, añadió TheLebScout. “Cole Palmer está por delante de Pedri. ¿Están locos?”, agregó GillManiax, comentarios que dejan claro el error que cometió France Football, o bien, los votantes en esta premiación.

