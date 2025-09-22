Las grandes sorpresas del Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de septiembre, France Football llevó a cabo la 69ª gala del Balón de Oro. Pero previo al inicio del evento en el Theatre du Chatelet de París dio a conocer los jugadores que terminaron del puesto 11 al 30 en las votaciones del gran premio. Y sí, hubo varias sorpresas, con candidatos que incluso quedaron muy por debajo de su puesto esperado y alguno que otro que escaló varios puestos.

Jugadores por debajo de lo esperado en el Balón de Oro 2025

Pedri (Barcelona/España) – Puesto 11

Pedri, afuera del Top Ten. (Getty)

El mejor mediocampista en el mundo fútbol en la última temporada, o cuanto mucho, el segundo mejor, sólo por detrás de Vitinha. Pedri fue campeón de LALIGA, Copa del Rey y Supercopa de España con el Barcelona y el motor del equipo. Además de ser el referente de una España que llegó a final de Nations League.

Aún así, y a pesar de haber disputado un total de 2335 en 59 partidos con Barcelona en la temporada, increíblemente quedó afuera del Top Ten.

Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia) – Puesto 12

Khvicha Kvaratskhelia, muy por debajo de lo esperado. (Getty)

Lo de que Khvicha Kvaratskhelia haya quedado fuera del Top Ten del Balón de Oro es casi surrealista. El georgiano volvió a ser clave en su selección que se mantuvo en la Liga B de la Nations League, pero su temporada a nivel clubes fue única en el fútbol europeo.

Kvaratskhelia disputó la primera mitad de temporada en el Napoli de la Serie A, con 5 goles y 3 asistencias en 17 partidos, en enero le dejó 70 millones al club y fichó con el PSG, donde se transformó en titular indiscutido automáticamente.

Además de terminar siendo campeón de Italia con el Napoli -aunque reglamentariamente no le corresponde medalla-, con el PSG terminó conquistando la Ligue 1, Copa de Francia y la tan preciada Champions League, con 32 partidos y 16 G/A en total.

Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra) – Puesto 13

Kane fue campeón y figura, pero no alcanzó para un Top Ten en el Balón de Oro. (Getty)

La temporada 2024/25 vio a Harry Kane levantar un título por primera vez en su carrera deportiva: la Bundesliga con el Bayern Múnich. El goleador ingles fue el factor fundamental para que eso suceda, con 26 goles y 10 asistencias en 31 partidos.

En total terminó la campaña con 41 goles y 14 asistencias en 51 partidos, números estratosféricos. Increíble que no haya entrado en el Top Ten del Balón de Oro 2025.

Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil) – Puesto 16

Si a Vini no le gustó nada no ganar el Balón de Oro en 2024, qué pensará de su lugar en 2025. (Getty)

De ser segundo en la votación del Balón de Oro 2024 y ganador del The Best, Vinícius Jr. pasó a quedar afuera del Top 15 de esta edición. France Football lo ubicó en el puesto 16 tras revelarse los resultados de la votación.

La falta de títulos para el Real Madrid fue clave para ello, aunque Vinicius aportó 22 goles y 19 asistencias en 58 partidos, números nada malos para el extremo brasileño.

Robert Lewandowski (Barcelona/Polonia) – Puesto 17

Lewandowski metió 42 goles con Barcelona, aún así quedó fuera del Top 15. (Getty)

Y si lo de goleadores como Kane no se entiende, menos aún lo de Lewandowski, la piedra angular del tridente ofensivo del FC Barcelona. A sus 37 años, el polaco convirtió 42 goles en la temporada, fue campeón de LALIGA, de la Copa del Rey y de la Supercopa de España.

Puede que a nivel futbolístico quedara eclipsado por sus extremos, Raphinha y Lamine Yamal, pero que haya quedado tan lejos en la votación parece una absoluta locura.

Lautaro Martínez (Inter de Milán/Argentina) – Puesto 20

Ya lo dijo él mismo, Lautaro Martínez está infravalorado en Europa. (Getty)

Es verdad, el Inter de Milán se quedó a las puertas de todo y no terminó ganando nada. Pero Lautaro Martínez fue el líder, capitán y goleador de un equipo que alcanzó final de Champions League, final de Coppa Italia y peleó hasta la última fecha la Serie A.

Con 24 goles y 7 asistencias, y como candidato a un top cinco para la Inteligencia Artificial, Lautaro Martínez apenas entró entre los 20 del Balón de Oro. Como el mismo dijo, infravalorado.

Fabián Ruiz (PSG/España) – Puesto 24

Luis Enrique no estará contento con el puesto de Fabián Ruiz. (Getty)

Fabián Ruiz fue un jugador fundamental para Luis Enrique en el PSG que lo ganó todo esta temporada -menos el Mundial de Clubes, donde fue finalista- y disputó ni más ni menos que 61 partidos para el conjunto parisino. Es difícil entender cómo quedó tan atrás en la votación.

Erling Haaland (Manchester City/Noruega) – Puesto 26

Haaland sigue metiendo goles, penó por la baja del Manchester City. (Getty)

De pelearle a Messi el Balón de Oro en 2023, a estar casi fuera del Top 30 en 2025. Es cierto que el Manchester City no ganó nada por primera vez en años y tuvo una floja temporada, y que Haaland estuvo lesionado. Pero cuando jugó, el noruego fue trascendental: 34 goles y 5 asistencias en 48 partidos.

Por si fuera poco, de la mano de Haaland, la Selección de Noruega está consiguiendo resultados históricos. Con 7 tantos fue goleador de la Nations League B y consiguió el ascenso a la A. Y, en las Eliminatorias UEFA lleva 15 puntos sobre 15 posibles, Haaland acumula 9 goles en 5 partidos y está a nada de clasificar a su primer Mundial en casi 30 años.

Jugadores por sobre lo esperado en el Balon de Oro 2025

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra) – Top Ten

Palmer se metió entre los 10 mejores del año. (Getty)

Con 18 goles y 14 asistencias en 52 partidos disputados en la temporada 2024/25, fue suficiente para que Cole Palmer se metiera entre los 10 mejores del Balón de Oro. Más que el cuarto puesto del Chelsea en Premier o la conquista de la Conference League, lo que lo ubicó allí fue el Mundial de Clubes.

Chelsea fue campeón, sí. Y Palmer metió 3 goles y repartió 2 asistencias, con doblete en la final vs. PSG. Fue la estrella del equipo, en el torneo y en la temporada pero a su vez es el único de los Blues entre los 30, y tal vez un Top Ten parece exagerado cuando sólo metió 1 gol en las últimas 16 fechas de la Premier League 2024/25. No hay tanta diferencia entre él y compañeros como Enzo Fernández o Moisés Caicedo.

Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa/Suecia) – Puesto 15

Gyokeres llevó sus goles a la Premier, pero fue su etapa en Lisboa la que le ganó un lugar en el Top 15. (Getty)

El flamante refuerzo del Arsenal sumó 54 goles y 13 asistencias en 52 partidos con el Sporting de Lisboa, antes de una conflictiva negociación para irse a la Premier League. Es cierto que son números impresionantes, pero sólo 6 de ellos fueron en Champions.

La Primeira Liga de Portugal no es la competición más fuerte a nivel europeo y si bien Gyokeres lo hizo realmente bien, parece más un premio por llevar dos años en buen nivel que realmente el puesto que se merece en la votación del 2025.

Scott McTominay (Napoli/Escocia) – Puesto 18

McTominay le dio un nuevo título al Napoli, pero el puesto 18 parece demasiado premio. (Getty)

Lo de McTominay en el puesto 18 es un premio al esfuerzo, jugó 34 de los 38 partidos de Napoli en la conquista del Scudetto, con 2941 minutos en total, convirtió 12 goles y dio 6 asistencias siendo mediocampista y el motor del equipo. Grandes números, pero es muy discutible el hecho de que haya terminado por delante de Fabián Ruiz, Alexis Mac Allister y Jude Bellingham.

Cómo ver la gala del Balón de Oro 2025

La gala del Balón de Oro 2025 se celebrará este lunes 22 de septiembre en un evento que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París. La transmisión oficial comenzará desde las 16:00hs (hora argentina) y se podrá ver por Disney+.

En la ceremonia se entregarán un total de 13 premios, además dirán presentes los mejores jugadores y las mejoras jugadoras del mundo, además de entrenadores y personalidades importantes del mundo del fútbol.