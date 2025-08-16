Mastantuono reavivó la guerra entre el presidente de Real Madrid y el de LaLiga: “Tenemos que hablar de todo”

Hace tiempo que las relaciones entre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Javier Tebas, máxima autoridad de LaLiga de España, son mucho más que tensas. De hecho, el club Merengue denunció desde sus canales de comunicación oficiales una persecución arbitral en distintos momentos de la pasada temporada y previo al inicio del presente curso también se asumió perjudicado por tener menos descanso que sus competidores luego de disputar el Mundial de Clubes hasta instancias de semifinales.

Tebas, por su parte, nunca se quedó en silencio tras esas críticas y siempre respondió redoblando la apuesta. Igual que sucedió ahora que en Real Madrid, como en otros clubes de LaLiga, están protestando la decisión de llevar a Miami el partido entre Barcelona y Villarreal correspondiente a la jornada 17.

“El Real Madrid C. F. quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta que impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta, alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes”, se expresó mediante un comunicado.

Curiosamente, ese nuevo flanco de guerra abierta entre el gigante español y LaLiga llevó a Franco Mastantuono al centro de la polémica, ya que Javier Tebas contraatacó señalando que su inscripción como futbolista del Castilla atenta contra el principio esbozado por el propio equipo Merengue de “competencia igualitaria” entre los clubes participantes.

Franco Mastantuono en su presentación en el Real Madrid.

“Los equipos de Primera División tienen 25 fichas y el Real Madrid le ha dado el 30, con ficha de filial, a un jugador que no va a jugar ni un minuto con el filial. Vinicius fue inscrito en el filial y sí jugó con el filial. Así que si nos da un ataque de integritis, tenemos que hablar de todo esto, también. Incluso cuando yo pienso que sí pueden hacerlo (inscribir a Mastantuono en el filial)“, expresó el presidente de LaLiga.

¿Por qué Mastantuono recibió el número 30?

Que Franco Mastantuono haya recibido el número 30, en cuya elección también fue parte y con el que está familiarizado por haberlo llevado también en River, tiene que ver con que no será inscripto en la plantilla del primer equipo y sí en la del Castilla, su filial. Eso no significa que Mastantuono no vaya a estar desde el primer momento disponible para Xabi Alonso.

Tiene que ver con que en España únicamente pueden tener dorsales entre el 1 y el 25 todos los futbolistas inscritos bajo la denominación de activos del primer equipo. Y como en Real Madrid no tienen intenciones todavía de retirarse del mercado de fichajes, dejaron el 25 libre para tener ese cupo.

Según pudo saber Bolavip, no hay ninguna intención de todos modos de que Franco Mastantuono juegue en el Castilla y desde el primer momento estará entrenándose para ser parte del primer equipo, como ya sucedió viernes y sábado. Sus 18 años de edad y su pasaporte comunitario permitieron anotarlo con un dorsal que lo haga pasar por futbolista del filial, pero muy lejos estará de ser ese su estatus dentro del club.

¿Qué dijo Mastantuono sobre la designación de su número?

Alejándose de cualquier tipo de declaración que aumente la controversia, Franco Mastantuno aseguró en conferencia de prensa que el 30 fue el número que él mismo pidió. “Le había pedido al presidente si podía usar el 30. Es un número muy especial para mí, lo venía usando en River. Por suerte lo aceptó y me dejó. Es un número que me ilusionaba seguir usando y por suerte así se dio”.