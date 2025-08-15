Mastantuono tuvo su primer entrenamiento en Real Madrid y reveló lo que más lo sorprendió: “Ojalá sean muchos más así”

Tras una presentación oficial por todo lo alto que coincidió con su cumpleaños número 18 y en la que el mismísimo Florentino Pérez lo calificó como “uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol”, Franco Mastantuono realizó este viernes su primer entrenamiento con el plantel profesional de Real Madrid.

Como parte de la preparación para el estreno en la temporada 2025/2026 de LaLiga de España que enfrentará al equipo Merengue con Osasuna el próximo martes 19 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu, el ex jugador de River fue la gran novedad en Valdebebas trabajando a las órdenes de Xabi Alonso.

La prensa española no descarta que Mastantuono pueda sumar sus primeros minutos ya desde ese encuentro, incluso cuando corre con desventaja respecto del resto del grupo en cuanto al inicio de su puesta a punto. Respecto a la misma, se mostró muy satisfecho en diálogo con Real Madrid TV. “Muy contento de mi primer entrenamiento. El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos más así”, manifestó.

En relación a los aspectos del trabajo que lo sorprendieron, reveló: “La calidad de mis compañeros. La velocidad. Es un ritmo muy alto que es muy lindo, porque jugar con los mejores te hace mejor. Con Xabi también muy bien. Me dio la bienvenida y nos pusimos a entrenar. Salió bueno”.

La prensa española tiene alta consideración de lo que Franco Mastantuono puede aportar al equipo, al punto que tanto el diario As como Marca, solo por mencionar a dos de los más importantes de la capital española, lo incluyen en la alineación ideal a la que aspira Xabi Alonso para la temporada, desempeñándose por el extremo derecho de un ataque compartido con Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

La oportunidad de Mastantuono de hacerse lugar en la primera convocatoria de Real Madrid

Con vistas al estreno del Real Madrid en LaLiga recibiendo el próximo martes a Osasuna, hay buenos pronósticos para que Franco Mastantuono pueda hacerse lugar en la primera convocatoria oficial de Xabi Alonso en la temporada 2025/2026.

Esto se debe no solo a lo bien considerado que está el futbolista por el DT sino además a las importantes bajas que tendría el equipo para ese debut, como Bellingham y Cmavinga, ya descartados, y la posibilidad de que se sume a ellos Federico Valverde, quien arrastra una molestia que no lo dejó entrenar con normalidad.