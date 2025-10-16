Mbappé eligió un impactante auto de lujo de más de 140.000 euros: el insólito motivo por el que no podrá conducirlo

En el comienzo de la temporada 2025-26, Real Madrid lidera tanto LaLiga como la Champions League con un saldo total de 9 triunfos y apenas 1 derrotas. En ese contexto, los futbolistas del Merengue están a la altura ante la presión de un nuevo proyecto, esta vez bajo el mando de Xabi Alonso.

Pero la exigencia que significa ser futbolista de la institución blanca también viene con beneficios. Es que este miércoles los jugadores de Real Madrid recibieron un BMW cada uno a raíz de la relación comercial que une al club con la marca alemana desde hace algunos años.

Todos los futbolistas del plantel y el DT tuvieron la oportunidad de elegir uno de los nuevos modelos de la automotriz para conducir a lo largo de esta campaña. Kylian Mbappé se decantó por el i7 xDrive 60, de 554 caballos de fuerza y un costo de más de 144 mil euros.

Mbappé con su nuevo BMW. (Foto: Getty)

A pesar de contar con esta nueva nave, el de la Selección de France no podrá manejarla. Resulta que el atacante de 26 años no cuenta con licencia de conducir, por lo que se traslada con un chofer en el día a día. Tener la habilitación para estar frente al volante no es algo que le signifique una prioridad.

Según compartió El País, el delantero galo recibió apoyo en su etapa en Paris Saint-Germain para sacar el registro a través de clases de manejo y la inscripción a cursos, algo que nunca llamó la atención del campeón del mundo en 2018.

Publicidad

Publicidad

Por el otro lado, desde la parte trasera del vehículo eléctrico podrá disfrutar de los lujos y comodidades con los que cuenta su nuevo BMW: pantalla de 8K y 32 pulgadas, conexión a 5G, sonido envolvente y asientos reclinables.

ver también Javier Zanetti dejó de lado a Diego Maradona y reveló quién es su ídolo absoluto: “Le tengo gran admiración”