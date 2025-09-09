“Me decían ‘te van a matar'”: Simeone reveló el jugador de la Selección Argentina que luchó para que llegue al Atlético de Madrid

El Cholo Simeone llegó al Atlético de Madrid en diciembre del 2011, con el club en uno de los momentos más complicados de su historia. Desde entonces ha ganado dos ligas españolas y dos Europa League, entre otros títulos con el Colchonero. Sin embargo, se jugó todo su prestigio en la decisión de fichar a un futbolista que hoy es imprescindible en el plantel.

El jugador en cuestión es ni más ni menos que su propio hijo, Giuliano Simeone, quien hoy es figura del Atlético de Madrid y una fija en cada convocatoria de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. En diálogo con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, el Cholo reconoció que enfrentó a todo su entorno para fichar a Giuliano a mediados del 2024.

“Tuvimos muchas trabas para traer a Giuliano. La gente de mi alrededor me decía: ‘te van a matar’“, reveló el Cholo en la entrevista mano a mano con el periodista español. “Tuvimos una decisión en grupo y mi pensamiento era: es nuestro, lo veo con condiciones. Nos lo quedamos y si no lo hace bien que salga cedido en diciembre”, agregó.

Giuliano Simeone respondió la confianza de su padre y es una de las figuras del plantel. (Getty)

Finalmente tras llegar del Alavés, Giuliano Simeone terminó ganándose la titularidad en Atlético de Madrid por banda derecha. Desde que arribó al Atleti acumula 54 partidos, con 6 goles convertidos y 9 asistencias. A su vez, registra 6 partidos oficiales con la camiseta de la Selección Argentina, a la que fue convocado por primera vez ya como futbolista del club de la capital española.

Simeone, afectado por el presente del Atlético

En tres fechas que se han disputado en el inicio de LALIGA 2025/26, el Atlético de Madrid aún no registra triunfos, con dos empates y una derrota. Esto ha llevado a una ola de críticas para con el Cholo Simeone, tanto por el rendimiento del equipo como por la ola de refuerzos y el dinero gastado por el club en el mercado.

Simeone y el complicado presente del Atlético de Madrid. (Getty)

“¿Mejor equipo que la pasada temporada? Cuando termine la Liga. Es muy difícil decirlo ahora. Tenemos muy buenos futbolistas, con mucha ilusión, entusiasmo y con ganas de demostrar porqué están en el Atlético. Necesitamos el tiempo que no hay en fútbol”, señaló.

“He estado muy jodido. Tengo sentimiento, emociones… y me duele“, admitió Simeone al ser consultado por las actitudes de los fanáticos en este comienzo de temporada. “La responsabilidad que siento con la gente que confía y cree en nosotros es enorme. El esfuerzo de los chicos está pero la idea no se puede realizar, no aparecen los goles”, agregó.

