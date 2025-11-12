Mientras Messi planea su vuelta al Barcelona, Julián Álvarez le robó un récord de Champions League que jamás recuperará

En los últimos días, Lionel Messi estuvo en el foco de las noticias, debido a que visitó al Camp Nou, estadio del Barcelona, y luego habló en una entrevista con el medio español Sport, en el que confesó que tanto él como su familia tienen el deseo de regresar a la ciudad catalana.

Mientras ocurre esta situación, Julián Alvarez, compañero de la ‘Pulga’ en la Selección Argentina, le robó un récord que el argentino nunca podrá recuperar. El mismo está relacionado con la UEFA Champions League, certamen que ya no disputa el jugador de Inter Miami.

Es que, el delantero del Atlético de Madrid se convirtió en el futbolista argentino con más goles convertidos en el certamen continental tras disputar sus primeros 30 partidos. En este lapso de encuentros, la ‘Araña’ convirtió 17 goles, uno más que Messi, quien con Barcelona llegó a 16.

Dentro del top 5, Alvarez supera por un gol a Messi, que quedó segundo en este ranking y ya no lo podrá superar, debido a que tiene más de 100 partidos en Champions League. Además, por debajo suyo quedó en la tercera posición Sergio Aguero con 14, Hernán Crespo cuarto con 13 y Lisandro López quinto, también con 13 tantos.

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), la Champions League subió un posteo para destacar al delantero argentino y compartir este récord que logró. En el mismo, escribió el nombre del futbolista, junto a un emoji de una araña, debido a que es su apodo.

Alvarez llegó a esta marca luego de convertirle un gol a Union Saint-Gilloise de Bélgica en la victoria de su equipo por 3 a 1. Dentro de estos 30 partidos que disputó en Champions League, el delantero argentino logró consagrarse campeón en una oportunidad con Manchester City.

De cara a esta temporada, la ‘Araña’ buscará meter a su equipo dentro de los ocho primeros para clasificar directamente a los octavos de final. Actualmente se encuentra en la 17° posición, por lo que estaría pasando al playoff por un lugar en la siguiente instancia.

Los números de Julián Alvarez en Champions League

En sus primeros 30 partidos en el certamen continental con las camisetas de Manchester City y Atlético de Madrid, el delantero argentino convirtió un total de 17 goles y aportó 7 asistencias. Además, fue campeón de la temporada 2022/23.

