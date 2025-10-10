La decisión de Lionel Scaloni que más llamó la atención al presentar la lista de convocados para la Fecha FIFA de octubre fue la presencia de Thiago Almada. El ex Vélez se había lesionado con la selección en los partidos de septiembre y en su vuelta a Atlético de Madrid se entrenó diferenciado todo el mes, no estuvo disponible para jugar y tras hacer rehabilitación, su vuelta a las canchas iba a ser con la albiceleste.

Lógicamente, esto no cayó bien en el entorno colchonero, ni dirigentes ni cuerpo técnico y fanáticos estuvieron de acuerdo con la convocatoria de un futbolista que apenas estaba recuperándose, y esto resultó en que, a fin de cuentas, terminara siendo desafectado. Sin embargo, el Cholo Simeone decidió sumarlo a la convocatoria para un amistoso particular.

Thiago Almada viajó con Atlético de Madrid para un amistoso en Libia.

El mismo día que Argentina enfrenta a Venezuela en Miami por el primero de sus dos amistosos pactados para esta Fecha FIFA, el Atlético de Madrid viajó a Libia para jugar un amistoso internacional contra el Inter de Milán en Bengasi, capital del país africano. Un viaje a más de 3,000km de la capital española.

El partido bien podría ser el regreso de Thiago Almada a los terrenos de juego, algo que el Atlético de Madrid espera con ansias, debido a las presentaciones que había tenido el argentino en sus partidos previo a la lesión muscular.

Atlético de Madrid vs. Inter de Milán en Libia

Desde las 13hs, en horario argentino, en Bengasi se disputará un Atlético de Madrid vs. Inter de Milán en el que ambos equipos tendrán bajas sensibles por los convocados que están con sus respectivas selecciones, pero que por lo demás contará con la presencia de titulares de ambos equipos.

Simeone viajó con Griezmann, Koke, Gallagher, Lenglet, Josema Giménez y Javi Galán, de sus habituales titulares. Y aunque Cristian Chivu no hizo oficial la lista del nerazzurri, se espera que los titulares que no están convocados a sus selecciones, también den el presente en Libia.