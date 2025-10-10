Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Mientras Scaloni decidió desafectarlo de la Selección Argentina, Simeone convocó a Almada para un amistoso a 3,000km de Madrid

El futbolista había estado en la lista, pero días antes de viajar optaron por bajarlo por no estar al 100% desde lo físico.

Por Germán Celsan

Thiago Almada fue desafectado de la Selección pero jugará un amistoso con Atlético de Madrid en Libia
© Getty ImagesThiago Almada fue desafectado de la Selección pero jugará un amistoso con Atlético de Madrid en Libia

La decisión de Lionel Scaloni que más llamó la atención al presentar la lista de convocados para la Fecha FIFA de octubre fue la presencia de Thiago Almada. El ex Vélez se había lesionado con la selección en los partidos de septiembre y en su vuelta a Atlético de Madrid se entrenó diferenciado todo el mes, no estuvo disponible para jugar y tras hacer rehabilitación, su vuelta a las canchas iba a ser con la albiceleste.

Lógicamente, esto no cayó bien en el entorno colchonero, ni dirigentes ni cuerpo técnico y fanáticos estuvieron de acuerdo con la convocatoria de un futbolista que apenas estaba recuperándose, y esto resultó en que, a fin de cuentas, terminara siendo desafectado. Sin embargo, el Cholo Simeone decidió sumarlo a la convocatoria para un amistoso particular.

Thiago Almada viajó con Atlético de Madrid para un amistoso en Libia.

Thiago Almada viajó con Atlético de Madrid para un amistoso en Libia.

El mismo día que Argentina enfrenta a Venezuela en Miami por el primero de sus dos amistosos pactados para esta Fecha FIFA, el Atlético de Madrid viajó a Libia para jugar un amistoso internacional contra el Inter de Milán en Bengasi, capital del país africano. Un viaje a más de 3,000km de la capital española.

El partido bien podría ser el regreso de Thiago Almada a los terrenos de juego, algo que el Atlético de Madrid espera con ansias, debido a las presentaciones que había tenido el argentino en sus partidos previo a la lesión muscular.

Atlético de Madrid vs. Inter de Milán en Libia

Desde las 13hs, en horario argentino, en Bengasi se disputará un Atlético de Madrid vs. Inter de Milán en el que ambos equipos tendrán bajas sensibles por los convocados que están con sus respectivas selecciones, pero que por lo demás contará con la presencia de titulares de ambos equipos.

Publicidad

Simeone viajó con Griezmann, Koke, Gallagher, Lenglet, Josema Giménez y Javi Galán, de sus habituales titulares. Y aunque Cristian Chivu no hizo oficial la lista del nerazzurri, se espera que los titulares que no están convocados a sus selecciones, también den el presente en Libia.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Lionel Scaloni elogió a Xabi Alonso por Mastantuono y, al mismo tiempo, le dio una mala noticia al Real Madrid
Selección Argentina

Lionel Scaloni elogió a Xabi Alonso por Mastantuono y, al mismo tiempo, le dio una mala noticia al Real Madrid

Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen
Mundial 2026

Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen

Malas noticias para la Selección Argentina: se lesionó Álvaro Montoro y se pierde el resto del Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Malas noticias para la Selección Argentina: se lesionó Álvaro Montoro y se pierde el resto del Mundial Sub 20

En pleno desarrollo de la Fecha FIFA, recomiendan a un jugador dejar Inter Miami: “Debe reflexionar sobre lo que quiere”
MLS

En pleno desarrollo de la Fecha FIFA, recomiendan a un jugador dejar Inter Miami: “Debe reflexionar sobre lo que quiere”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo