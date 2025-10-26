Es tendencia:
Miles de reproducciones y vuelta al mundo: el emotivo gesto de Julián Álvarez con un hincha de Atlético de Madrid

El delantero de la Selección Argentina fue protagonista de un video viral que emocionó a más de uno.

Por Agustín Vetere

Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.
Dentro de un irregular arranque de la temporada de Atlético de Madrid, Julián Álvarez es uno de los pocos que mantiene un buen nivel individual. La Araña, en su segunda temporada con el Colchonero, es uno de los favoritos de los hinchas del club madrileño.

El campeón del mundo con la Selección Argentina demuestra su talento sobre el césped y, rápidamente, dejó atrás las dudas por la fuerte inversión del Atleti para sacarlo de Manchester City a mediados del 2024.

Pero la Araña no solo deja huella con sus jugadas, sino también con sus gestos fuera de la cancha. Este domingo, la cuenta oficial de Atlético de Madrid compartió un noble momento en el que el argentino cumplió el sensible deseo de un seguidor.

“Un hincha me dio esta flor. Me dijo que había fallecido su hija y que la dejara en el centro del campo. Le vamos a cumplir con el deseo. Es muy triste. Es muy fanático del Atleti, así que le vamos a cumplir con el deseo de dejarla en la mitad de la cancha”, explicó Julián.

Con una sonrisa, el surgido de River Plate se acercó con la flor al centro del campo, dónde depositó la flor con una sonrisa antes de saludar con un pulgar arriba al padre en este sensible momento.

Los números de Julián Álvarez en la temporada

Entre sus participaciones en la Champions League y en LaLiga, Julián Álvarez disputó un total de 11 compromisos en los que aportó 7 goles y repartió 3 asistencias en un total de 890 minutos en cancha.

