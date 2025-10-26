El entusiasmo de Chiqui Tapia con el desarrollo de un torneo de 42 equipos: ¡Realmente un éxito!

Este fin de semana no rodó la pelota en ningún distrito de Argentina. Debido a las elecciones legislativas a nivel nacional, el fútbol de todas las divisiones entró en una pausa obligatoria. Sin embargo, el parate no significó un freno para todas las actividades deportivas promovidas por la Asociación del Fútbol Argentino.

Esto lo ratificó su presidente, Claudio Tapia, que se mantuvo activo y mostró su entusiasmo por un evento que calificó como un verdadero logro. Lo que capturó la atención del máximo dirigente no fue un partido, sino un torneo de nada menos que 42 equipos de ajedrez.

Mientras los estadios callaban, Tapia celebró el “II Torneo de Ajedrez 2025“, organizado por el departamento de Cultura de la AFA y disputado en la ciudad de Rosario. Fue el propio presidente quien en su cuenta de X (ex Twitter) destacó la masiva convocatoria. “¡Realmente un éxito el torneo disputado en Rosario y que contó con la presencia de 42 equipos!“, expresó.

El certamen, que se desarrolló durante la jornada del sábado, reunió a delegaciones de distintos clubes del país que compitieron en el deporte ciencia. Buscando fomentar la disciplina en diferentes niveles, se compitió en tres categorías: Sub 18, Reserva y Mayores. Newell’s se consagró campeón en Sub 18, mientras que Berazategui dominó el certamen, coronándose tanto en Reserva como en Mayores.

En su publicación, Tapia adjuntó fotografías de las premiaciones, como también se encargó de felicitar a los protagonistas y a la organización interna de la AFA por el despliegue logístico que implicó semejante cantidad de participantes. “Quiero felicitar a CulturaAFA, organizador del evento, a los ganadores y a todos los participantes“, detalló Tapia. De esta manera, el presidente de la AFA demostró que, aunque el fútbol esté en pausa electoral, la actividad promovida desde la calle Viamonte continúa.

