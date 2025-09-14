Por un momento se paralizaron los corazones de los hinchas del Liverpool y de la Selección Argentina. Es que Alexis Mac Allister, cuando apenas se disputaban 15 minutos del primer tiempo del encuentro con el Burnley por la cuarta jornada de la Premier League, recibió una patada criminal por parte de Lesley Ugochukwu, por la que solo fue amonestado.

Las imágenes de la secuencia son realmente aterradoras. El tobillo derecho del exBoca se tuerce de tal manera que es prácticamente un milagro que no le haya causado una lesión que pudiera haberlo apartado del resto de la temporada e incluso de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, para la que faltan tan solo 9 meses.

Y no solo que Alexis Mac Allister zafó de sufrir un cuadro preocupante, sino que siguió jugando durante todo el primer tiempo. De igual modo, Arne Slot decidió reemplazarlo en el descanso, de momento por precaución, puesto que, entre semana, el Liverpool se medirá al Atlético de Madrid en Anfield por la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Con este escenario, el que brindó algo de tranquilidad fue Mohamed Salah, autor del único tanto del partido con el que el Liverpool pudo lograr el triunfo, el cual le permite seguir siendo el líder de la tabla de posiciones de la Premier League 2025/2026 (manteniendo así, a caso, su hegemonía en el fútbol inglés del cual es el vigente campeón).

El momento de la entrada criminal de Ugochukwu a Mac Allister.

Con una publicación en sus cuentas de redes sociales, el egipcio celebró la victoria con una foto en el vestuario en la que se lo ve a Alexis Mac Allister algunos metros atrás, saludando y sonriendo para la postal, al mismo tiempo que se le puede observar un vendaje sobre la zona afectada.

Arne Slot no brindó precisiones sobre el caso de Alexis Mac Allister

Arne Slot no reparó demasiado en la brutal entrada que recibió Alexis Mac Allister, por lo que se da por entendido que, a la espera de chequeos médicos, no se presume que se trate de una lesión que le demande descanso. ”El cambio estuvo relacionado con su lesión y con el hecho de que no quería hacer un segundo cambio después de los 60 minutos, sin mencionar que no estábamos jugando muy bien”.

Por otro lado, el entrenador del Liverpool aclaró que, de igual forma, el mediocampista de la Selección Argentina, desde antes del enfrentamiento con el Burnley, no estaba al 100 por ciento: ”Se perdió buena parte de la pretemporada, por lo que de momento está listo para un partido por semana, entre 70 y 90 minutos. Con Argentina jugó 90, pero después de los 70 ya estaba muy cansado”.

