En la previa del encuentro que el Benfica encaró este sábado 25 de octubre contra el Arouca, José Mourinho, en conferencia de prensa, había resaltado los aspectos positivos de haber cedido a Gianluca Prestianni a Diego Placente para que fuera parte de la Selección Argentina Sub 20 que llegó a la Final del Mundial que se disputó en Chile.

”Fue una decisión buena para él, para desarrollarse, para jugar y competir. Para sentir la responsabilidad, la presión de jugar para su selección, en este caso una gran selección con una gran tradición. Le permitió tomar con confianza, con la tristeza de haber perdido (la final), pero con la alegría de que las cosas le hayan salido bien. Seguramente tendrá minutos”, comentó el portugués, que de esta manera demostró que tomó nota de lo que fue el paso del ex Vélez por Valparaíso y Santiago durante el certamen juvenil, más allá de las polémicas que protagonizó con los planteles de México y Colombia y con el público chileno.

En efecto, Gianluca Prestianni respondió a las palabras de Mourinho con una actuación sumamente destacada ante el Arouca. Fue titular en el puesto de extremo por izquierda (en una línea de tres delanteros conformada por Dodi Lukebakio y Georgiy Sudakov, que se posicionó por detrás de Vangelis Plavidis), zona que aprovechó para que le cometieran un penal para lo que terminó siendo el 2 a 0 y para registrar una asistencia para el cuarto tanto en lo que finalmente fue victoria 5 a 0 para el Benfica.

Fue reemplazado a los 63 minutos por Andreas Schjelderup (en ese momento el encuentro ya iba 4 a 0 para las Águilas), en lo que en definitiva fue su primer partido como titular en la temporada (no lo había sido hasta entonces ni por la Primeira Liga, ni por la Champions League, ni por la Taça ni Supertaça de Portugal), otra muestra más del saldo positivo que le dejó a Prestianni su paso por el Mundial Sub 20.

En Portugal destacaron el rendimiento de Gianluca Prestianni

El periódico A Bola de Portugal no solo resaltó el rendimiento de Gianluca Prestianni vs. Arouca, sino que vaticina que pudo haberse ganado la titularidad. ”Salió al campo tras una gran actuación en el Mundial Sub-20. Se movió con intensidad y velocidad. Recibió varias faltas durante la primera parte, lo que le impidió generar más peligro cerca del área del Arouca. Regresó con estilo en la segunda parte, recuperando el balón con un cabezazo de Tiago Esgaio, que quedó para el tercer disparo fatal de Pavlidis. También tuvo un gran disparo cerca de la hora de juego, que João Valido atajó con gran precisión. Cada vez que recibía el balón, solo tenía una palabra en la cabeza: gol, gol, gol. Un firme candidato a ser titular en los próximos partidos”.

Gianluca Prestianni se perfila para volver a ser titular este miércoles por la Copa de la Liga de Portugal

Este miércoles 29 de octubre el Benfica debe encarar su compromiso por los Cuartos de Final de la Copa de la Liga de Portugal frente al Tondela en el Estadio Da Luz. Para tal encuentro, Gianluca Prestianni se perfila para volver a estar entre los once titulares del esquema que confeccionará por estas horas el entrenador José Mourinho.

Gianluca Prestianni fue titular por primera vez en el Benfica y generó un penal y registró una asistencia vs. Arouca. Prestianni fue elogiado por los medios portugueses que vaticinan que pueda mantenerse como titular. Podría ser titular nuevamente este miércoles vs. Tondela por la Copa de la Liga de Portugal.

