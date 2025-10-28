A menos de ocho meses para el Mundial, José Mourinho se rindió ante un referente de la Selección Argentina: “Es joven dentro del campo”

La Selección Argentina será una de las grandes candidatas para el Mundial 2026, posiblemente ocupe el escalón más alto en esa lista junto a España o Francia. Del plantel campeón en Qatar 2022, se repiten varios jugadores, aunque de los que llegaron como referentes a aquella Copa del Mundo, solo quedan dos: Lionel Messi y Nicolás Otamendi.

Está claro que para el 2026 jugadores como Rodrigo De Paul, Dibu Martínez, Cuti Romero o Leandro Paredes han dado un paso adelante en ese aspecto, pero Messi y Otamendi seguirán siendo los referentes principales dentro de la lista de Scaloni. Y hoy José Mourinho aprovechó para elogiar al defensor central, capitán de su Benfica.

“Una cosa es la edad real y otra es lo que vemos en el campo y, en mi caso, en los entrenamientos. Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos de 38 y 40 que son jóvenes”, contestó Mourinho al ser consultado sobre el nivel Otamendi. “Nico [Otamendi] es joven”, afirmó, completando su idea sobre el futbolista, que cumplirá 38 años en febrero próximo.

El nivel de Otamendi es el de un jugador joven, aseguró Mourinho. (Getty)

Otamendi lleva 17 partidos disputados desde el inicio de la temporada con Benfica, y de acuerdo a los diferentes portales que puntúan el nivel de los futbolistas, es la principal estrella del Benfica que está tercero en la Primeira Liga de Portugal -aunque aún no perdió ningún partido-, y que sí todavía está al debe en la Champions, donde cayó en sus tres presentaciones.

Nicolás Otamendi se perderá el debut de Argentina en el Mundial 2026

FIFA confirmó que Nicolás Otamendi no estará en el próximo partido oficial que juegue la Selección Argentina en Fecha FIFA, esto luego de su expulsión en el último encuentro por Eliminatorias, en el cual fue expulsado por impedir una acción manifiesta de gol ante Ecuador.

En caso de que se confirme La Finalissima para el mes de marzo, que será antes del Mundial, dicho partido no servirá como encuentro para cumplir la sanción, puesto que es una competencia entre UEFA y CONMEBOL, y no una organizada por FIFA.

