Nahuel Molina reconoció el interés de Inter de Milan antes de recibirlo con Atlético de Madrid por Champions League: “Siempre es lindo”

Nahuel Molina tendrá este miércoles la oportunidad de sumar su segundo partido consecutivo como titular en Champions League a causa de la lesión de Marcos Llorente, jugador ante el que terminó perdiendo el puesto en el lateral derecho la pasada temporada, lo que motivó rumores de una posible salida de Atlético de Madrid en el último mercado de pases.

Desde las 17.00, en el Estadio Metropolitano, el equipo Colchonero recibirá precisamente al que fuera el principal pretendiente del futbolista argentino: Inter de Milán, que aunque viene de perder el clásico por la Serie A llega con puntaje perfecto en la fase de liga del certamen continental, con cuatro victorias en cuatro partidos disputados.

En la previa del encuentro, el propio Nahuel Molina fue consultado por el interés del equipo italiano, que tendría intenciones de volver a ir a la carga por él a mitad de temporada. “Siempre es lindo que tu nombre resuene. Hoy estoy muy feliz en el Atlético, contento. Y no tengo mucho más para decir”, respondió reconociendo estar al tanto pero sin hacer guiños al neroazzurro.

En relación al desafío que supondrá para Atlético de Madrid enfrentar al último subcampeón de Champions League, agregó: “Es un partido importante para el equipo. Lo que pase conmigo es algo secundario. Será un partido complicado y si me toca estaré listo para sumar y ayudar. Ellos vienen de perder el derbi (vs. Milan), pero siempre son un equipo muy complicado. Espero un gran partido para nosotros, como locales y con nuestra gente”.

Nahuel Molina solo fue titular en tres partidos durante la presente temporada. (Getty).

Su relación con Simeone

Más allá de haber perdido la titularidad a manos de Marcos Llorente, habiendo alineado desde el inicio nada más que en tres partidos durante la presente temporada, Nahuel Molina dijo sentir la confianza de Diego Simeone semana tras semana.

“Siempre me estuvo insistiendo e impulsado a seguir entrenando y diciendo que crea en mí porque él cree en mí. Contento por el apoyo siempre, no solo de él, también del cuerpo técnico y de los compañeros. La oportunidad siempre está y hay que saber reponerse cuando se pasa por un momento más difícil”, dijo.

Y en relación a lo que les exige el DT, agregó: “Lo único es estar preparado siempre. No solo cuando se lesiona un compañero o cualquier circunstancia. Hay que estar preparado, es la exigencia del día a día del Cholo con todos, estar en alerta porque cualquier día te puede tocar”.

