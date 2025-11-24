Es tendencia:
La durísima baja que sufrió Atlético de Madrid a horas de enfrentar a Inter de Milán por la Champions League

El Cholo Simeone perdió a uno de sus principales futbolistas y ahora tendrá que reorganizar la formación ante los italianos.

Por Julián Mazzara

Marcos Llorente no jugará frente a Inter de Milán.
Marcos Llorente no jugará frente a Inter de Milán.

Atlético de Madrid quiere seguir por la buena senda tras la victoria contra Getafe, en condición de visitante, y este miércoles deberá recibir a Inter de Milán por la fecha 5 de la UEFA Champions League. Si bien los dirigidos por Diego Simeone se ubican dentro de los equipos que jugarían los 16avos de final, necesitan de una victoria para tener mayores chances de sortear dicha instancia.

No será sencillo el partido en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ya que jugará ante uno de los animadores y que tiene puntaje perfecto junto a Bayern Múnich y Arsenal. Y ahora mucho más complejo, ya que el entrenador argentino perdió a Marcos Llorente, uno de sus habituales titulares.

En lo que fue la victoria contra Getafe, se produjo un cambio al poco tiempo de haber iniciado el juego: Llorente tuvo una molestia muscular y debió abandonar el campo. “Sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas a nuestro futbolista, quien se vio obligado a abandonar a los 14 minutos”, sentenció el comunicado rojiblanco.

Por otra parte, dieron a conocer que el futbolista de 30 años “realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”. De esta manera, no se puede determinar cuándo volverá a las canchas.



Marcos Llorente no jugará ante Inter. (Harry How/Getty Images)

Tabla de posiciones de la Champions League

DATOS CLAVES

  • Atlético de Madrid recibe a Inter de Milán este miércoles por la Fecha 5 de la UEFA Champions League.
  • Marcos Llorente sufrió una lesión muscular en el muslo durante la victoria contra Getafe a los 14 minutos.
  • El futbolista de 30 años realizará fisioterapia y su evolución determinará su regreso a la competición.
