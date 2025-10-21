No es Mastantuono: Xabi Alonso elogió a una promesa del Real Madrid y lo comparó con Özil y Guti

Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo, el Real Madrid ha comenzado una renovación en varias posiciones del campo. En defensa, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras llegaron para ser titulares, y en la ofensiva, tanto Franco Mastantuono como Arda Güler han tenido más minutos de los que uno hubiera esperado.

Y el español tiene claro que ese es el camino, destacando a estos futbolistas siempre que puede. De hecho, en su más reciente conferencia, elogió a Arda Güler con una comparación totalmente inesperada, señalando que es una mezcla entre Guti y Mesut Özil, dos históricos de la institución.

“Por la calidad que tiene es una mezcla entre Özil y Guti“, afirmó el entrenador de Real Madrid cuando le consultaron por Arda Güler en la conferencia de prensa previo al partido vs. Juventus. “Guti tenía esa calidad para jugar cerca de la construcción y de delantero. Con Mesut disfruté mucho también”, agregó.

Mesut Özil, uno de los mejores asistidores del siglo y figura en su paso por Real Madrid. (Getty)

“Hay que seguir empujándole y acompañándole, pero estamos muy contentos con el peso que está teniendo en el juego“, señaló sobre la actualidad del jugador de apenas 20 años, que lleva 11 partidos disputados en la temporada, con ocho contribuciones directas de gol (3 goles y 5 asistencias).

Arda Güler, competencia con Mastantuono y el posible regreso de Nico Paz en 2026

El turco sabe que tiene que rendir tal y como está rindiendo actualmente, ya que la competencia en Real Madrid es fuerte. Jude Bellingham tiene un lugar asegurado en la parte ofensiva del mediocampo, y el merengue tiene en Franco Mastantuono otra gran figura en esa zona del campo, que peleará de igual a igual la posición con Arda Güler por el resto de la temporada.

Arda Güler peleará la titularidad en Real Madrid con dos argentinos en los próximos años. (Getty)

Además, Nico Paz está siendo la gran figura de la Serie A con el Como 1907 de Cesc Fábregas y Real Madrid tiene la posibilidad de recomprarlo. Xabi Alonso advirtió que: “Desde el año pasado, Nico dio un paso muy inteligente. De cara al futuro, no es el momento“, tras el gol del mediapunta argentino en la victoria por 2-0 vs. Juventus.