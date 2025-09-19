“No tengo ni que hablar”: Thierry Henry selló el debate y eligió su ganador para el Balón de Oro 2025

Este 22 de septiembre, Paris recibirá la edición 2025 de la premiación más importante en el mundo fútbol: la gala del Balón de Oro. Será la sexagésima octava premiación y ya no queda casi nadie que no haya dado su predicción sobre quién se quedará con el máximo galardón.

Thierry Henry ha sido uno de los últimos en expresarse al respecto, y lo hizo esta semana en medio de las transmisiones de Champions League en las que trabaja como analista para CBS Sports. Discutiendo del tema con sus compañeros de panel, Jamie Carragher y Micah Richards, la gloria del Arsenal y la Selección de Francia dejó clara su postura.

Carragher admitió tener “seis candidatos” para ganar el premio: Raphinha, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Lamine Yamal y Achraf Hakimi. Sin embargo, para Thierry Henry sólo hay una posibilidad: Ousmane Dembélé. Y lo dejó claro con una ilustración de sus seis candidatos con seis fotos del extremo francés.

La elocuente imagen de los candidatos al Balón de Oro para Thierry Henry. (CBS Sports)

“No tengo ni que hablar”, expresó Henry, dejando entender que hay una diferencia importante entre el jugador del PSG y el resto de los candidatos. “Simplemente tienes que mirar la imagen, podemos hablar de muchos jugadores pero para mí él lo ganará”, agregó como complemento a la elocuente ilustración.

Dembélé no estuvo en el triunfo del PSG vs. Atalanta en el estreno de la Champions League tras haberse lesionado en la Fecha FIFA de septiembre con Francia, pero eso no quita que su temporada lo haya transformado en el máximo candidato a ser el sucesor de Rodri como el mejor del mundo.

Publicidad

Publicidad

Dembélé, el mejor del mundo para Henry en la temporada 2024/25. (Getty)

Los números de Dembélé en la temporada 2024/25

La temporada 2024/25 de Ousmane Dembélé fue, a nivel individual, su mejor campaña como futbolista profesional. El extremo registró 21 goles en Ligue 1, 8 por Champions League, y otros seis entre el Mundial de Clubes, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones para un total de 35 goles en 53 partidos disputados entre todas las competiciones. Sumando sus 16 asistencias, fueron 51 participaciones directas de gol, casi una por partido.

Henry eligió a Dembélé como su Balón de Oro. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Por si los números individuales no fueran suficiente, Dembélé cosechó el triplete con el PSG, ganando la Ligue 1, la Copa de Francia y, por primera vez en la historia del club, la Champions League, además de alcanzar la final del Mundial de Clubes siendo una de las figuras indiscutidas del plantel de Luis Enrique.