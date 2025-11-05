Después de casi 14 meses sin dirigir, Daniele De Rossi está listo para continuar su carrera como entrenador. El italiano asumirá como director técnico de Genoa, un histórico de la Serie A que atraviesa un mal momento deportivo y lucha por no perder la categoría.

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el romano tendrá este miércoles la última reunión, con el objetivo de ponerse de acuerdo en los últimos detalles antes de hacerse cargo del equipo. Si todo se resuelve rápido, podría debutar este domingo de local ante Fiorentina.

Será la tercera experiencia para el ex futbolista de Boca Juniors como director técnico. Anteriormente dirigió a Spal en un ciclo que duró apenas cuatro meses y luego se hizo cargo de la Roma por nueve meses. Ahora buscará dejar su huella en un equipo necesitado de puntos.

Genoa tuvo un inicio de temporada para el olvido, ganando apenas uno de sus primeros diez partidos. Actualmente suma seis puntos y marcha en el 18° lugar de la Serie A, ubicándose en zona de descenso a la Serie B.

Los números de Daniele De Rossi en Roma

En su última experiencia como director técnico, Daniele De Rossi estuvo al frente de su amada Roma. Su saldo fue de 14 victorias, 9 empates y 7 derrotas en un total de 30 presentaciones. Números que no alcanzaron para cumplir con los objetivos.

El ciclo del italiano comenzó a caer a partir de las semifinales de la Europa League, donde cayó ante Bayer Leverkusen. De ahí en adelante, apenas pudo ganar uno de sus últimos 10 compromisos. Finalmente, fue despedido y luego reemplazado por Ivan Juric.

La camiseta especial que usó Genoa homenajeando a Boca

Boca y Genoa estuvieron conectados desde su fundación. El club argentino fue fundado por cinco hijos de origen genovés y es por eso que a la institución se la reconoce como “Xeneize”. Por el 120° aniversario del equipo de la Ribera, la escuadra italiana decidió homenajearlo con una camiseta especial.

En marzo, Genoa enfrentó a la Juventus con una indumentaria diseñada de manera idéntica a la de Boca. Aquel compromiso, disputado en el estadio de la Vecchia Signora, fue 1 a 0 para el local con gol de Kenan Yildiz.

