Pasó por Manchester United y Liverpool, nunca llegó a debutar en Premier League y ahora gana 15 millones por año como empresario

Muchos jugadores que llegan a convertirse en futbolistas profesionales tienen la fortuna de poder disfrutar del deporte que aman por más de una década y de generar ingresos que les alcanzan para vivir tranquilos luego del retiro. Algunos lo aprovechan e invierten en diferentes negocios, que les dan aún más rédito. Sin embargo, la historia de Ramon Calliste, si bien es la de un futbolista que se convirtió en empresario millonario, es de lo más particular.

Y es que Calliste, que llegó a pasar por el Manchester United y por el Liverpool, no vistió nunca la camiseta de alguno de estos dos clubes de forma oficial con el primer equipo. Hizo historia en el United, siendo el jugador más joven en la historia del club en meter un hat-trick con el sub 17, y fue apodado el ‘nuevo Ryan Giggs’ pero tras una reestructuración de inferiores de la FA, fue dejado en libertad.

Callister fue el primer jugador en más de 40 años en pasar de los Red Devils a Anfield (desde Phil Chisnall en 1964). Es difícil explicar cómo nunca llegó a jugar en Premier. Tras dejar Liverpool, decidió probar suerte en el Scunthorpe United, pero una lesión de ligamentos en su tobillo le puso un prematuro fin a su carrera.

Ramon Calliste estaba llanado a ser el ‘nuevo Ryan Giggs’ antes de una lesión de tobillo que acabó con su carrera.

“Esa lesión, que aún hoy me trae complicaciones, fue una locura“, admitió Calliste en una entrevista años atrás. “Tuve una cojera por tres años que nunca se iba. Fue un proceso terrible. Intenté relanzar mi carrera, pero esa cojera no me dejó, nadie me fichaba. Podía convertir 20 goles en un partido, pero estaba cojo, no parecía en forma, no habría pasado ninguna prueba médica”, relató.

Su retiro y el inicio del negocio que lo convirtió en millonario

Pasos por clubes menores como Farnborough, Cambridge City y West London Saracens y una lesión que nunca lo dejó del todo fueron suficiente como para que Calliste decida ponerle fin a su aventura en el fútbol. Lejos habían quedado los sueños de ser leyenda en Manchester United o Liverpool.

Pero, como se dice, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y Calliste encontró en el negocio de los relojes de lujo su salto al estrellato. O bueno, tal vez no a convertirse en una figura reconocida, pero sí en el dueño de un negocio que factura 15 millones de libras anualmente. Fue en 2013 cuando fundó Global Watches, el gran proyecto de su vida.

Ramon Calliste dejó el fútbol y ahora es un empresario multimillonario.

“Tenía que encontrar algo que me haga sentirme bien al levantarme una vez que me di cuenta de que el fútbol no era para mí. Me encontré con esta posibilidad en un mercado que muchos dirían que está saturado, en el que hay muchos vendedores. Pero yo, personalmente, nunca vi esa competencia. Para mi, si alguien hace algo bien, hay lugar para estar allí”, afirmó.

“Es un mercado muy lucrativo“, aseguró Calliste. “La gente disfruta de su dinero mucho más que antes, y los relojes son algo de valor que se va multiplicando. Hay relojes que hoy valen el triple que cuando comencé con el negocio“, señaló.

Ese proyecto de Global Watches se convirtió en un éxito absoluto y Ramon Calliste, aquel gran jugador que no pudo ser, hoy disfruta de su local en el Mayfair de Londres, donde vende relojes y joyas de lujos desde 2021 y que lo ha visto transformarse en un empresario multimillonario.