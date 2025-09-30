Paul Pogba y 47 deportistas más piden que una selección de Europa no sea parte del Mundial 2026

En las últimas semanas comenzó a ponerse sobre la mesa la posibilidad de desafectar a la Selección de Israel de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y también a Maccabi Tel Aviv de la UEFA Europa League producto de las acciones que está realizando el gobierno de dicho país en la Franja de Gaza, a las cuales consideran como un genocidio.

En este contexto, Atletas por la Paz envió un documento firmado por 48 deportistas -entre ellos Paul Pogba– de distintas disciplinas tanto a la FIFA como a la UEFA para que tome cartas en el asunto y excluya a Israel y sus equipos de competencias internacionales, tal como sucedió con Rusia en 2022 luego de inicio de la guerra contra Ucrania.

En el extenso comunicado de Atletas por la Paz se refieren a la situación en Gaza como un genocidio, que no se trata de una cuestión política, sino de humanidad, justicia y valores, es por eso que solicitan a las autoridades que la Selección de Israel sea apartada de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 y también sus equipos de competiciones internacionales, que en esta temporada el único que está presente en la UEFA Europa League es Maccabi Tel Aviv.

La UEFA votará por la exclusión de Israel

En los próximos días habrá una votación en la UEFA para definir cuál es la situación de la Selección de Israel, se definirá por mayoría simple y en caso de resultar positiva la exclusión, el combinado israelí deberá dejar de participar inmediatamente de las Eliminatorias. Por otro lado, Maccabi Tel Avivi también tendrá que abandonar la UEFA Europa League, certamen en el cual ya enfrentó al PAOK de Grecia en la primera fecha.

¿Qué otros deportistas e instituciones firmaron el documento de Atletas por la Paz?

Sin duda, la figura más fuerte que firmó el documento de Atletas por la Paz es Paul Pogba, quien fue campeón del mundo con la Selección de Francia, pasó por Manchester United, la Juventus y actualmente está en AS Mónaco, pero también hubo otros futbolistas como Hakim Ziyech (ex Chelsea y actual Galatasaray), Cheick Doucouré (Crystal Palace) e Ilias Chair (Queens Park Rangers). Además deportistas de otras disciplinsa y también el club chileno Palestino.

Paul Pogba en AS Mónaco. (Foto: Getty).

