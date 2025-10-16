Fue el jugador más caro del planeta, ganó el Mundial, fue suspendido por doping y una lesión complicó su regreso a las canchas tras dos años

En febrero de 2024, el mediocampista francés Paul Pogba sufrió un duro revés en su carrera, debido a que fue sancionado por 4 años sin jugador luego de dar positivo en una prueba de doping con la sustancia dehidroepiandrosterona (DHEA).

Luego de una apelación al TAS, el campeón del mundo en Rusia 2018 logró una reducción de la sanción a 18 meses, por lo que la misma finalizó en marzo de este año. A pesar de esto, el futbolista con pasado en Juventus y Manchester United lleva más de dos años enteros sin jugar.

Es que, tras quedar en libertad de acción en la Vecchia Signora, a mediados de este año Pogba se sumó a las filas de AS Monaco, club de su país natal, en donde inició con una puesta a punto particular para regresar a las canchas en el corto plazo y volver a sumar minutos de manera profesional.

En medio de esta puesta a punto, el francés sufrió un nuevo revés, debido a que se lesionó y tendrá para por lo menos dos semanas más de recuperación. De esta manera, llegará a los dos años y dos meses sin jugar oficialmente, ya que se espera que pueda volver a las canchas entre noviembre y diciembre.

Paul Pogba en Monaco. (Foto: Paul Pogba).

Ahora, fue una distensión lo que tiene a maltraer y que le demandará por lo menos 14 días de recuperación, tal como lo informó Thiago Scuro, director deportivo de la institución. “Paul tuvo un pequeño problema la semana pasada, lo que nos costará al menos dos semanas más para prepararlo. Es el primer contratiempo que hemos tenido desde que comenzamos este proceso con él. Para alguien que no ha jugado durante tanto tiempo, esto puede pasar. No es el fin del mundo, solo hemos retrasado dos semanas para prepararlo de la mejor manera. Y esperamos que esté disponible pronto“, soltó.

La última vez que el mediocampista francés de 32 años jugó de manera profesional fue el 3 de septiembre de 2023, cuando disputó 28 minutos en el triunfo de la Juventus ante Empoli por 2 a 0 por la tercera fecha de la Serie A. Luego de esto, fue suspendido provisoriamente, hasta que en febrero conoció la sanción oficial.

Así las cosas, Pogba podría volver a jugar en los próximos meses con Monaco, club con el que tiene contrato hasta mediados de 2027, y con el que podrá disputar tanto la Ligue 1 de Francia como también la fase de liga de la UEFA Champions League, en la que el equipo del principado sumó un punto en dos presentaciones.

Pogba fue el jugador más caro del mundo

En 2016, el mediocampista francés fue noticia a nivel mundial, debido a que fue fichado por el Manchester United luego de su paso por la Juventus. El elenco inglés abonó 105 millones de euros más otros cinco en variables para quedarse con la totalidad de su pase y se convirtió en el jugador más caro de la historia en ese momento.

Las lesiones, la gran piedra en el camino de la carrera de Pogba

A lo largo de su carrera, Pogba no logró terminar de mostrar todo su potencial debido a que sufrió diversas lesiones musculares que lo marginaron de las canchas. En sus inicios no lo padeció demasiado, pero con el correr de los años la situación se fue agravando, tanto en Juventus como en Manchester United.

Según los datos del sitio especializado Transfermarkt, son 24 las lesiones que sufrió el francés, entre musculares y articulares. Por consecuencia de estas, estuvo fuera de las canchas durante 1149 días (poco más de tres años) y se perdió 199 partidos entre equipos y su selección.

