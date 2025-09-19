Eric Cantona comparó a una selección europea con Rusia y pidió que la expulsen del Mundial 2026

Cada vez son más quienes le piden a FIFA que le impida a la Selección de Israel continuar participando de sus competiciones internacionales, incluyendo la clasificación al Mundial 2026 donde pelea con Italia un lugar en el repechaje. Sin embargo, mientras el conflicto entre Israel y Palestina se mantiene activo, nada sucede en el mundo del fútbol, y una nueva figura dio su parecer al respecto.

Eric Cantona se hizo presente en el concierto Together for Palestine, donde más de 70 artistas subieron al escenario y donde Benedict Cumberbatch, Florence Pugh, Guy Pearce o Ramy Youssef también se sumaron a la causa. Allí fue claro sobre su mirada al respecto de que Israel siga teniendo la chance de estar representada en con su selección y equipos, tanto a nivel mundial como europeo.

“Cuatro días después de que Rusia iniciara la guerra en Ucrania, FIFA y UEFA la suspendieron. Llevamos 716 días de lo que Amnistía Internacional calificó como ‘Genocidio’ y, aún así, a Israel se le permite seguir participando“, expresó en el Ovo Arena de Wembley, mostrando su disconformidad con la manera en que ambas organizaciones han abordado el conflicto.

Eric Cantona expresó su repudio a Israel y pidió que descalifiquen al seleccionado del Mundial 2026.

Aleksander Ceferin, Presidente de UEFA, expresó su postura

El conflicto bélico en Gaza no es cuestión menor, y Aleksander Ceferin se había expresado días atrás al respecto, mostrando también su repudio total ante los enfrentamientos y el lamento por los centenares de vidas perdidas. Sin embargo, también explicó que lo que está sucediendo con Rusia es una demostración de que lo que pueden hacer las autoridades deportivas, nada cambiará con respecto a los temas políticos.

“Mira, primero que nada, lo que está pasando con los civiles allí me está lastimando personalmente, me está matando”, reconoció el esloveno. “Desde el otro punto de vista, no estoy en favor de suspender a los atletas ¿Qué pueden hacer ellos para que su Gobierno detenga la guerra? Es muy, muy difícil”, señaló en diálogo con el diario Político de Bélgica.

Israel sigue con chances de entrar al Mundial 2026. (Getty)

“A los clubes rusos se los suspendió por tres años y medio ¿Paró eso la guerra? No lo hizo”, completó Ceferin, quien con sus palabras dejó claro que no tiene intenciones de sancionar a la Selección de Israel ni a los clubes de dicho país de cara a las competiciones de UEFA.