Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Pelea el puesto con Mastantuono en Real Madrid y aseguró tener una conexión especial con Mbappé: “Nos entendemos con la mirada”

Xabi Alonso le dio oportunidades a ambos, pero con el regreso de Bellingham, uno de los dos deberá dejar el once inicial.

Por Germán Celsan

Atento Mastantuono, su principal rival por el puesto en Real Madrid aseguró tener una conexión especial con Mbappé
© GettyAtento Mastantuono, su principal rival por el puesto en Real Madrid aseguró tener una conexión especial con Mbappé

El plantel actual del Real Madrid está plagado de grandes figuras, aunque posiblemente solo tres jugadores de campo tienen el lugar asegurado en el once de Xabi Alonso: Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Jude Bellingham. Y con el regreso del inglés al equipo tras su operación de hombro, corre riesgo el lugar de Franco Mastantuono en el equipo titular.

El argentino ha tenido varias oportunidades para jugar de titular desde su llegada de River, y ha cumplido con creces. Más allá de no tener tantas participaciones directas en gol, su juego ha deslumbrado a los madridistas y convencido a Xabi Alonso. Pero también lo ha hecho Arda Güler, su principal rival para ocupar ese lugar en el once, y quien aseguró tener una ventaja adicional: su relación con Mbappé.

Hablando con L’Equipe, el turco reconoció que tiene una conexión especial con Kylian Mbappé, en el aspecto futbolístico, claro. “¿Mbappé y yo? Nuestras habilidades parecen haber sido hechas el uno para el otro, nos entendemos perfectamente. Es muy fluido”, afirmó el futbolista turco.

Arda Güler aseguró tener una conexión especial con Mbappé en cancha. (Getty)

Arda Güler aseguró tener una conexión especial con Mbappé en cancha. (Getty)

“A veces, previo a los partidos, hablamos un poco y decidimos lo que haremos, pero otras veces nos entendemos con la mirada y es suficiente“, completó el ex Fenerbahce, que con 20 años pretende ganarse un lugar en el once de Xabi Alonso tras no haber tenido esa oportunidad con Carlo Ancelotti.

Con el regreso de Bellingham al 100% de sus condiciones, tanto a nivel físico como futbolístico, la decisión de Xabi Alonso seguramente pasará por Franco Mastantuono y Arda Güler para completar la delantera del Real Madrid, aunque con un calendario tan apretado por el Mundial 2026 a final de temporada, seguramente ambos tengan varias oportunidades más a lo largo de la campaña.

Publicidad

La temporada de Arda Güler y Mastantuono hasta el momento en Real Madrid

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Lee también
Es figura de la Premier League y sentenció que una joven estrella es mejor que Lamine Yamal y Mastantuono: “Nunca he visto nada similar”
Fútbol Internacional

Es figura de la Premier League y sentenció que una joven estrella es mejor que Lamine Yamal y Mastantuono: “Nunca he visto nada similar”

Con Franco Mastantuono y sin Lamine Yamal: revelaron los 25 candidatos a ganar el Golden Boy 2025
Fútbol europeo

Con Franco Mastantuono y sin Lamine Yamal: revelaron los 25 candidatos a ganar el Golden Boy 2025

La decisión de Xabi Alonso con Mastantuono tras su baja de la Selección Argentina
Fútbol europeo

La decisión de Xabi Alonso con Mastantuono tras su baja de la Selección Argentina

Gessime Yassine, la gran figura de Marruecos de la que Argentina debe cuidarse
Mundial Sub 20

Gessime Yassine, la gran figura de Marruecos de la que Argentina debe cuidarse

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo