Pelea el puesto con Mastantuono en Real Madrid y aseguró tener una conexión especial con Mbappé: “Nos entendemos con la mirada”

El plantel actual del Real Madrid está plagado de grandes figuras, aunque posiblemente solo tres jugadores de campo tienen el lugar asegurado en el once de Xabi Alonso: Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Jude Bellingham. Y con el regreso del inglés al equipo tras su operación de hombro, corre riesgo el lugar de Franco Mastantuono en el equipo titular.

El argentino ha tenido varias oportunidades para jugar de titular desde su llegada de River, y ha cumplido con creces. Más allá de no tener tantas participaciones directas en gol, su juego ha deslumbrado a los madridistas y convencido a Xabi Alonso. Pero también lo ha hecho Arda Güler, su principal rival para ocupar ese lugar en el once, y quien aseguró tener una ventaja adicional: su relación con Mbappé.

Hablando con L’Equipe, el turco reconoció que tiene una conexión especial con Kylian Mbappé, en el aspecto futbolístico, claro. “¿Mbappé y yo? Nuestras habilidades parecen haber sido hechas el uno para el otro, nos entendemos perfectamente. Es muy fluido”, afirmó el futbolista turco.

Arda Güler aseguró tener una conexión especial con Mbappé en cancha. (Getty)

“A veces, previo a los partidos, hablamos un poco y decidimos lo que haremos, pero otras veces nos entendemos con la mirada y es suficiente“, completó el ex Fenerbahce, que con 20 años pretende ganarse un lugar en el once de Xabi Alonso tras no haber tenido esa oportunidad con Carlo Ancelotti.

Con el regreso de Bellingham al 100% de sus condiciones, tanto a nivel físico como futbolístico, la decisión de Xabi Alonso seguramente pasará por Franco Mastantuono y Arda Güler para completar la delantera del Real Madrid, aunque con un calendario tan apretado por el Mundial 2026 a final de temporada, seguramente ambos tengan varias oportunidades más a lo largo de la campaña.

La temporada de Arda Güler y Mastantuono hasta el momento en Real Madrid