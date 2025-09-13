Por qué no juega Franco Mastantuono en el Real Madrid vs. Real Sociedad hoy por LALIGA

Luego de la Fecha FIFA de septiembre, las ligas europeas vuelven a su cronograma habitual y este fin de semana una nueva fecha se disputa en todas ellas. En España, el Real Madrid disputará su cuarto partido cuando visite este sábado a la Real Sociedad en Anoeta, aunque lo hará con una importante modificación en su XI Inicial: Franco Mastantuono no será de la partida.

Xabi Alonso confirmó el equipo que iniciará el partido desde las 11:15 (hora argentina) en busca de continuar con el implacable arranque de temporada -3 victorias en 3 partidos jugados- del merengue. Mastantuono esperará su oportunidad desde el banco, tras regresar de la mencionada Fecha FIFA con la Selección Argentina.

Franco Mastantuono descansará tras tener minutos con Argentina en la Fecha FIFA. (Getty)

La decisión del entrenador español tiene que ver con darle descanso al ex River luego de que fuera titular ante Venezuela en el Monumental y jugara algunos minutos con la albiceleste en Guayaquil, contra Ecuador. Eso, sumado al viaje de regreso a la capital española y luego al país vasco, han llevado a Xabi Alonso a optar por un futbolista más descansado. Con ese mismo criterio, Fede Valverde también esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

El XI del Real Madrid vs. Real Sociedad

Real Madrid

Titulares: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Ceballos, Güler; Brahim, Vinicius Jr. Mbappé.

Suplentes: Lunin; Sergio Mestre, Alaba, Valverde, Rodrygo, Alexander-Arnold, Gonzalo, Asensio, Fran García, Franco Mastantuono.

Entrenador: Xabi Alonso

Real Sociedad

Titulares: Remiro; Zubeldia, Caleta-Car, Elustondo, Gómez; Marin, Gorrotxategi, Goti López, Barrenetxea; Guedes, Oyarzabal

Suplentes: Fraga, Marrero; Aramburu, Karrikaburu, Kubo, Martin, Muñoz, Odriozola, Soler, Turrientes, Zakharyan

Entrenador: Sergio Francisco

