Además de ser una pieza clave en lo futbolístico, Enzo Fernández se convirtió en uno de los grandes líderes de Chelsea. El campeón del mundo es intocable en el equipo de Enzo Maresca y es por eso que los hinchas encendieron las alarmas al enterarse de un supuesto interés de PSG.

Varios medios españoles aseguraron que Luis Enrique quería sumar al mediocampista argentino a las filas del campeón de la Champions. De hecho, se hablaba de una cifra cercana a los 150 millones de euros para que el gigante francés. Sin embargo, Fabrizio Romano desestimó esa posibilidad.

Ante la enorme cantidad de consultas de los fanáticos de los Blues, el periodista especializado en mercados de pases salió a desmentir la información. “Los informes desde España sobre el PSG y Enzo Fernández están totalmente equivocados. Cero conversaciones, cero ofertas, cero posibilidades de que se vaya”, escribió.

Chelsea no solo se quedará con Enzo Fernández, sino que sigue incorporando futbolistas para rodearlo mejor en el campo de juego. Tras quedarse con el Mundial de Clubes, el gigante inglés irá en busca de una nueva Champions League con el argentino como bandera.

El debut de Chelsea en la Premier League

La Premier League comenzará este fin de semana y Chelsea tendrá su primera función en Stamford Bridge el domingo 17 de agosto. Desde las 10 (horario de Argentina), los Blues recibirán a Crystal Palace, en un encuentro que se podrá ver por la pantalla de Disney+.

Todos los fichajes de Chelsea para la 2025-26

João Pedro – 63,7 millones de euros desde Brighton

Jamie Bynoe-Gittens – 56 millones de euros desde Borussia Dortmund

Jorrel Hato – 44,18 millones de euros desde Ajax

Liam Delap – 35,5 millones de euros desde Ipswich Town

Estevao – 34 millones de euros desde Palmeiras

Dário Essugo – 22,27 millones de euros desde Sporting de Lisboa

Mamadou Sarr – 14 millones de euros desde Estrasburgo

Kendry Páez – 10 millones de euros desde Independiente del Valle

