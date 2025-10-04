Por qué no juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Sevilla por LaLiga

Barcelona busca conservar el liderazgo en LaLiga, que virtualmente lo perdió por el triunfo de Real Madrid sobre Villarreal de este sábado. El equipo culé completará la fecha 9 del certamen español este domingo desde las 11:15 (de Argentina) ante el Sevilla dirigido por Matías Almeyda, de irregular inicio de temporada.

Para dicho compromiso liguero en condición de visitante, el Ramón Sánchez Pizjuán no tendrá la presencia de Lamine Yamal en el Barcelona. Es que, el pasado viernes, el cuadro blaugrana informó que el talentoso chico de 18 años no podrá jugar ante Sevilla ni los próximos partidos del equipo por lesión.

Según publicó Barcelona mediante un comunicado en su página web, Lamine Yamal se resintió de su reciente lesión y por eso no podrá decir presente en Andalucía. “Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG”, expresaron al respecto en las últimas horas.

El tiempo estimado de recuperación para Yamal es de 2 a 3 semanas, por lo que también fue dado de baja de la Selección de España para esta fecha FIFA venidera, en la que la Roja enfrentará a Georgia y Bulgaria por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En el partido ante Sevilla, su reemplazante será Ferrán Torres.

Lamine Yamal, descartado para Barcelona vs. Sevilla

Posibles formaciones de Barcelona y Sevilla

Sevilla: Odisseas Vlachodimos; César Azpilicueta, Fabio Cardoso, Marcao; José Ángel Carmona, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Gabriel Suazo; Juanlu Sánchez, Isaac Romero, Ruben Vargas. DT: Matías Almeyda.

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Alejandro Baldé; Frenkie De Jong, Pedri; Marcus Rashford, Dani Olmo, Ferran Torres; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

