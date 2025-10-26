Por qué no juega Raphinha hoy en Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga

En el marco de la fecha 10 de LaLiga, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid y Barcelona se enfrentan en el primer clásico de la temporada, en un partido que tendrá un condimento extra, ya que se quien resulte ganador se quedará con la punta del certamen.

Para este encuentro, el entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, quien no estará en el banco de suplentes de su equipo por suspensión, pondrá todo lo mejor que tiene a disposición, dado que busca recuperar la punta del torneo y así desplazar a su clásico rival al segundo puesto.

Dentro del XI que pondrá el DT alemán, hay una ausencia de renombre y sensible para el conjunto catalán, tal como es la del Raphinha, el delantero brasileño que suele ser titular y que por una lesión no pudo estar presente en los últimos compromisos que disputó su equipo.

El motivo de la ausencia del brasileño es por una lesión en el muslo que lo tiene a maltraer desde la fecha FIFA de septiembre, y que lo marginó de las canchas durante el último mes y medio. Si bien puertas adentro en Barcelona pensaron que iban a poder contar con el futbolista, el mismo no superó la prueba física en el entrenamiento del viernes, por lo que fue marginado.

Así las cosas, Flick no podrá tener a su delantera ideal en un partido tan importante en la temporada. Además de Raphinha, en esta zona de la cancha tampoco podrá contar con el polaco Robert Lewandowski, quien se desgarró semanas atrás y todavía no está recuperado.

Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga: minuto a minuto y formaciones

