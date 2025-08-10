Qué canal pasa el amistoso entre Barcelona y Como por el Trofeo Joan Gamper

Este domingo, Barcelona afronta una nueva presentación preparatoria para lo que será la temporada que se avecina del fútbol europeo. En medio de ese panorama, el conjunto comandado estratégicamente por Hansi Flick se encuentra frente a frente con Como, elenco de la Serie A de Italia.

Se trata de un partido correspondiente al tradicional e histórico Trofeo Joan Gamper, el cual suele utilizar la entidad Blaugrana para ultimar todos los detalles necesarios con la misión de arrancar la seguidilla de cotejos oficiales de la mejor manera posible.

No es un detalle menor que, anteriormente, Barcelona ya afrontó otros tres partidos amistosos preparatorios: en el primero superó a Vissel Kobe por 3-1, en el segundo se impuso por 7-3 contra FC Seul y en el tercero cosechó un triunfo por 5-0 frente a Daegu.

Pedri, una de las figuras de Barcelona.

Qué canal pasa el partido entre Barcelona y Como

En cuanto a la transmisión por televisión de este amistoso entre Barcelona y Como por el Trofeo Joan Gamper, hay que destacar que, solamente en territorio español, se podrá visualizar por intermedio de TV3. En tanto, en Argentina y el resto del mundo se verá por el canal oficial de YouTube del equipo Culé.

A qué hora comienza el amistoso entre Barcelona y Como

En el marco de la República Argentina, el encuentro amistoso entre Barcelona y Como por el Trofeo Joan Gamper tendrá su puntapié inicial a las 16 horas.

